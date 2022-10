Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội "đòi" để xây trường học

Trước kiến nghị của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm về việc thu hồi các ô đất bị bỏ hoang trên địa bàn quận của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD - chủ đầu tư) để đầu tư trường học công lập, Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với HUD nhằm đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất bỏ hoang về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu báo cáo trước ngày 15/10 để UBND Hà Nội xem xét, chỉ đạo việc đôn đốc HUD bàn giao các ô đất theo quy hoạch xây trường học nhưng bị bỏ hoang hàng chục năm qua.

Theo chính quyền sở tại, 6 ô đất này (F5/TH3; F5/NT5; F4/TH2; C1/TH2; C1/NT3; C1/TH3) trên địa bàn do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư, đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc chỉ tận dụng làm bãi trông xe… Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành giáo dục của phường là rất lớn.

Hiện quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003 (gồm 58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh.

2 ô đất F5/TH3, F5/NT5 có diện tích 0,49ha được quy hoạch để xây dựng trường mầm non và trường trung học cơ sở nằm cạnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, gần với hồ Linh Đàm và nằm cạnh, bên dưới chung cư HH Linh Đàm.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, 2 lô đất này hiện đang được quây kín bởi các tấm tôn cao để tận dụng thành bãi trông giữ xe ô tô.

Ô đất F4/TH2 nằm trên mặt phố Bùi Quốc Khái có diện tích 1,1ha được quy hoạch trở thành trường tiểu học nhưng cũng chỉ được quây tôn kín mít nhiều năm nay.

Người dân xung quanh cũng tận dụng lô đất này để trồng rau và hoa màu.

Ô đất C1/TH3 nằm trên phố Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt) gần cầu Tứ Hiệp với diện tích 1,3ha được quy hoạch thành trường THPT.

Hiện tại một phần ô đất đang bị bỏ trống.

Phần ô đất trở thành nơi tập kết phế liệu.

Ô đất C1/TH2 với diện tích lên tới 2,4ha, được quy hoạch với mục đích thành trường THCS. Vị trí ô đất này hiện tại đang được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng ở khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, gần với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phía bên trong bị bỏ hoang lâu năm khiến cây cối mọc um tùm.

Ô đất C1/NT3 với diện tích 0,6ha cũng được quy hoạch với mục đích xây dựng thành trường mầm non.

Nằm giữa khu dân cư đông đúc cùng với việc bị bỏ hoang lâu năm, ô đất này đang được tận dụng thành nơi trồng rau của các hộ dân sống xung quanh.

Tại buổi làm việc trước đó ngày 29/9, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố chỉ đạo Tổng công ty HUD bàn giao lại 7 ô đất bị bỏ hoang trong 20 năm qua. Mục đích để quận đầu tư trường học công lập.

Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, dân số cơ học của địa phương tăng mạnh qua mỗi năm, từ đó gây nên tình trạng thiếu trường lớp, tạo áp lực lên hạ tầng cơ sở.

Theo thống kê, mỗi năm có 4.000-5.000 học sinh của quận cần chỗ học. Hiện, địa phương còn thiếu 10 trường mầm non và hơn 10 trường tiểu học mới đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

"Không chỉ phường Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm cho phụ huynh giành suất vào trường mầm non, tỷ lệ trẻ được học mầm non công lập trên toàn quận cũng chỉ chiếm 44,5%, cách xa so với mục tiêu 70% của thành phố", ông Nguyễn Minh Tâm dẫn số liệu.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết sĩ số trong một lớp của học sinh từ mầm non đến cấp THPT tại quận Hoàng Mai đều vượt mức trung bình, dao động 50-60 học sinh. Do đó, ông Cương cho rằng các ô đất bỏ hoang cần được bàn giao lại để quận đầu tư và xây dựng trường học.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hien-trang-nhung-lo-dat-cua-hud-bi-ha-noi-doi-de-xay-truong-hoc-a5739...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hien-trang-nhung-lo-dat-cua-hud-bi-ha-noi-doi-de-xay-truong-hoc-a573978.html