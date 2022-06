Hé lộ thông tin về tân giám đốc “bí ẩn” điều hành gã khổng lồ Facebook

Sheryl Sandberg là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Thung lũng Silicon. Trái ngược với điều đó, Javier “Javi” Olivan, người kế nhiệm Sandberg làm giám đốc điều hành tại Meta, chủ sở hữu Facebook, là một người vô cùng kín tiếng và bí ẩn.

Sandberg, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất năm 2013 “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”, có hơn 900.000 người theo dõi trên Instagram. Trong khi đó Instagram của Olivan, với 17 người theo dõi, luôn ở chế độ riêng tư. Cho đến ngày 1/6 vừa qua, Olivan không đăng một bài đăng công khai nào lên trang cá nhân Facebook của mình kể từ năm 2018.

“Tôi muốn cảm ơn Sheryl vì tất cả những gì đã làm cho Meta và cho hàng tỷ người trên thế giới sử dụng sản phẩm của chúng tôi”, Olivan viết trên Facebook sau thông báo, trùng với bài đăng của Sandberg và CEO Mark Zuckerberg của Meta.

Ông Olivan sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha, có bằng cử nhân kỹ thuật công nghiệp và kỹ thuật điện của Đại học Navarra, bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Stanford. Trước khi gia nhập Facebook cuối năm 2007, ông từng làm việc tại nhà mạng NTT (Nhật Bản) và Siemens. Thời điểm đó, Facebook còn non trẻ với khoảng 40 triệu người dùng hàng ngày. Đến nay, “đế chế” này đã thu hút gần 3,6 tỷ người dùng trên Facebook, Instagram, WhatsApp…

Tính cách công khai trầm lặng của Olivan không phản ánh tầm ảnh hưởng của ông ấy tại công ty. Ông ấy là một trong số ít các giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp cho Zuckerberg, leo lên gần vị trí cao nhất sau 15 năm làm việc tại công ty truyền thông xã hội. Ông ấy đã gia nhập vị trí lãnh đạo cấp cao cách đây 5 tháng, đảm nhận chức danh giám đốc tăng trưởng, đồng thời là phó chủ tịch phụ trách cơ sở hạ tầng và sản phẩm.

Trong khi giám sát các hoạt động quốc tế, ông Olivan cũng thúc đẩy kế hoạch bành trướng của Facebook tại các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Indonesia và Brazil.

Với vị trí Giám đốc tăng trưởng, nhiệm vụ chính của ông Olivan là quản lý các tính năng và chức năng trên Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Còn với chức vụ mới, COO, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt hoạt động phát triển doanh nghiệp và hạ tầng. Tuy nhiên, theo CEO Zuckerberg, công việc có thêm cả sản phẩm quảng cáo và kinh doanh.

Zuckerberg đã viết trong bài đăng trên Facebook của mình rằng Olivan đang đảm nhận các quảng cáo và sản phẩm kinh doanh tích hợp trong khi tiếp tục điều hành cơ sở hạ tầng, tính toàn vẹn, phân tích, tiếp thị, phát triển và tăng trưởng của công ty.

“Với một số trường hợp ngoại lệ, tôi không dự đoán vai trò của mình sẽ có cùng khía cạnh đối mặt với công chúng, vì chúng tôi có các nhà lãnh đạo khác tại Meta, những người đã chịu trách nhiệm về công việc đó,” Olivan viết trong bài đăng trên Facebook của mình.

