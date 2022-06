Buôn loại hàng ai cũng sợ trừng phạt, công ty thu lợi gấp 33 lần thông thường

Các nhà kinh doanh dầu mỏ nhỏ hơn đang vận chuyển dầu thô của Nga và kiếm được 20 triệu USD từ một chuyến chở hàng, một mức tăng lớn so với con số khoảng 600.000 USD mà họ có thể bỏ túi trước khi Nga tấn công Ukraine.

Theo The Wall Street Journal, họ đã nhảy vào để lấp đầy khoảng trống do những gã khổng lồ trong ngành như Glencore và Trafigura rút lui vì lo sợ những biện pháp trừng phạt. Các công ty này bao gồm Paramount Energy & Commodities SA và Coral Energy Pte. Ltd. Họ đang mua những thùng dầu mà nhiều doanh nghiệp né tránh với mức chiết khấu sâu.

Những công ty này không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU. Trong khi các công ty châu Âu bị cấm kinh doanh với tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft do nhà nước hậu thuẫn, thì EU vẫn chưa áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng ban hành một số quy định hạn chế. Do đó, các nhà giao dịch lớn như Trafigura, Vitol, Glencore và Gunvor đã phải tìm cách rút khỏi thị trường này. Nhờ đó, các nhà giao dịch quy mô nhỏ hơn đã nhận được cơ hội béo bở.

Dẫu vậy, những thương vụ này không rõ có thể kéo dài bao lâu, nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành dầu mỏ của Nga hoặc các tổ chức tài chính, chủ tàu ngừng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng của Nga.

Paramount Energy & Commodities là một công ty được hưởng lợi từ việc mua dầu thô của Nga. Công ty ít được biết đến này có trụ sở tại Geneva đang giao dịch trung bình 163.000 thùng mỗi ngày, theo Petro-Logistics.

Người sáng lập của Paramount, Niels Troost hiện đang làm việc từ Dubai để tránh các lệnh trừng phạt của châu Âu, The Journal cho biết. Trước đây anh ta cũng đã từng làm ăn với nhà tài phiệt người Nga Gennady Timchenko.

Trong khi đó, Coral Energy – có trụ sở ở Dubai, đã tăng khối lượng nhập khẩu dầu của Nga lên 1/4 trong tháng 4 so với tháng trước, họ giao dịch khoảng 260.400 thùng/ngày, theo dữ liệu của Petro-Logistics. Tuy nhiên, trong tháng 5, con số trên đã giảm xuống 213.600 thùng/ngày. Nguồn tin thân cận tiết lộ, sự sụt giảm này là do họ chuyển bớt hoạt động kinh doanh sang các công ty con.

