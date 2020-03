Hàng chục nghìn lao động có thể thất nghiệp vào quý 2?

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 11:30 AM (GMT+7)

Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội dự báo, vào cuối quý 2/2020, số lượng người lao động thất nghiệp tăng mạnh, lên đến hàng chục nghìn người.

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2020, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận gần 7.000 trường hợp đến làm thủ tục hưởng BHTN, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặt khác, tại 15 điểm sàn giao dịch của trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng cung - cầu trong tuyển dụng lao động xuống đến mức rất thấp từ trước đến nay.

Trao đổi với Báo Giao thông, Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội Tạ Văn Thảo cho biết, 2 tháng đầu năm, trung tâm tiếp nhận khoảng 512 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 người lao động, giảm 25% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tại Trung tâm, số lượng người lao động đăng ký hưởng BHTN trong tháng 2/2020 có hơn 4.000 trường hợp, trong đó có hơn 200 lao động thất nghiệp vì doanh nghiệp phá sản, giải thể, cắt giảm sản xuất, tái cơ cấu ở hơn 80 doanh nghiệp.

"Có đến 70% trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Do đó, trước mắt, chưa thể khẳng định gia tăng số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là do dịch Covid-19", ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, thị trường lao động luôn có độ trễ nên dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, có thể những người lao động đang "hoãn" công việc và chờ đợi nên chưa đủ thủ tục để xin hưởng BHTN. Chính vì thế, nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát trong thời gian tới thì dự báo: "Vào cuối quý 2/2020, số lượng người lao động thất nghiệp tăng mạnh và kéo theo hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng theo, có thể lên hàng chục nghìn người, ông Thảo nhấn mạnh.

