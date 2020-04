Giá vé máy bay rục rịch tăng

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

Ghi nhận trên hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM đang rục rịch tăng so với giai đoạn trước.

Hành khách đi máy bay trong giai đoạn này bắt buộc phải đeo khẩu trang

Khứ hồi chặng Hà Nội - TP.HCM rẻ nhất cũng hơn 4,7 triệu đồng

Khảo sát của Báo Giao thông trên một các kênh bán vé trực tuyến, giá vé máy bay trên một số trục nội địa đang khai thác khá cao, đặc biệt là trục Hà Nội - TP.HCM.

Với Vietnam Airlines, giá vé niêm yết từ ngày 20/4 - 24/4, chặng Hà Nội - TPHCM có mức giá vé phổ thông khứ hồi thấp nhất là 5,1 triệu đồng/khách, cao nhất là gần 5,6 triệu đồng/khách.

Cũng trong giai đoạn này, trên trang bán vé trực tuyến của Vietjet, các chuyến bay Hà Nội - TPHCM đã hết vé hạng vé khuyến mại. Hạng vé phổ thông khứ hồi có mức giá gần khoảng 5,2 triệu đồng (đã bao gồm thuế và phụ phí).

Vé máy bay của Bamboo Airways trên cùng chặng, rẻ hơn một chút, khoảng hơn 4,7 triệu cho một cặp vé khứ hồi, đã bao gồm thuế và phụ phí.

Theo các hãng hàng không, do việc “nới lỏng” cách ly nên việc đi lại của hành khách cũng tăng cao hơn so với 2 tuần trước, tuy nhiên trên mỗi chuyến bay việc giãn cách vẫn được thực hiện theo hình thức sắp xếp chỗ, mỗi khách cách nhau 1 ghế, vì vậy lượng khách khai thác không cao. Về giá vé, đại diện các hãng hàng không đều khẳng định có sự chuyển biến so với thời điểm các đây 1 tháng - khi các đường hàng không bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Vẫn thấp hơn trần giá vé quy định

Về vấn đề này, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho hay việc so sánh giá vé là hết sức khập khiễng.

Cụ thể, theo vị này, trên cùng một chuyến bay, có rất nhiều dải giá vé. Hay nói cách khác, số tiền mà hành khách bỏ tiền ra mua vé trên cùng một chuyến bay chưa hẳn đã giống nhau. Có người mua đắt hơn, có người mua rẻ hơn.

Riêng trong giai đoạn này, nếu giá vé có đắt cũng là điều không quá khó hiểu. Nhu cầu đi lại, đặc biệt trên trục Hà Nội - TP.HCM vẫn rất cao trong khi lượng cung bị hạn chế do dịch Covid-19.

“Hiện tại, số chuyến bay cung ứng chỉ bằng 5 - 6% so với trước kia. Khi cầu cao mà cung hạn chế thì giá vé cao là đương nhiên. Tuy nhiên, dù cao đến mức nào thì cũng không thể vượt quá trần giá vé máy bay quy định”, lãnh đạo Cục Hàng không VN khẳng định và cho biết thêm: Vừa qua, đã có trường hợp khách Việt Nam bay từ Thái về trên máy bay của hãng hàng không nước ngoài đã phải trả số tiền tới vài nghìn USD theo thoả thuận.

“Tất nhiên, trong nước, mức giá không thể cao đột biến như thế do trần giá vé máy bay nội địa vẫn đang bị khống chế”, vị này khẳng định.

Theo quy định tại Thông tư 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, có hiệu từ ngày 1/7, giá vé máy bay tối đa cho nhóm đường bay phát triển KT-XH dưới 500km sẽ là 1,6 triệu đồng/lượt, nhóm đường bay khác dưới 500km là 1,7 triệu đồng/lượt; Từ 500km - 800km, mức giá tối đa là 2,2 triệu đồng/lượt; từ 850km - dưới 1.000km có giá 2,79 triệu đồng; từ 1.000 - dưới 1.280km giá 3,2 triệu đồng; Từ 1.280km trở lên giá 3,75 triệu đồng/vé/chiều.

“Mức giá tối đa này đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ tiền thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ DN cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm giá dịch vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm”, Thông tư nêu rõ.

