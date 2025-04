Giá vàng miếng SJC chợ đen nóng chưa từng thấy

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 21-4, thị trường vàng trong nước đã liên tục điều chỉnh theo xu hướng đi lên với các bước tăng từ 2 triệu, 3 triệu và leo dần lên đến 4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Giá vàng trong nước biến động lạ

Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, giá vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 4 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC tăng mạnh nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua – bán lại có xu hướng giảm nhanh. Hiện độ vênh này tại Công ty SJC chỉ có 2 triệu đồng /lượng, thấp hơn 50% so với thời điểm giá vàng miếng SJC được bán ra với giá 120 triệu đồng trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Dù vậy, khoảng cách chênh lệch này vẫn chưa là gì khi Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng đang thu hẹp giá mua – bán vàng miếng SJC xuống còn 500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá mua vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này được nâng lên 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 118 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được giảm mạnh về mức 108,5 – 113,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán lên tới 5 triệu đồng.

Như vậy, so với mức giá thấp nhất trong phiên hôm qua, hiện giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng đã tăng tới 9 triệu đồng ở chiều mua và tăng thêm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hình ảnh được chụp tại Công ty SJC lúc 15h chiều ngày 21-4. Khách hàng đứng xếp hàng mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 dài ra đến tận ngoài đường.

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 9999 từ chỗ đắt ngang với vàng miếng SJC trong thời gian qua giờ đây là “rẻ” hơn từ 1,5 – 2 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Giá vàng nhẫn 9999 đang giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 113 – 113,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán ra quanh ngưỡng 116 – 116,9 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng mạnh là do ảnh hưởng từ diễn biến giá vàng thế giới. Nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và lạm phát leo thang. Ngoài ra, tâm lý lo ngại về biến động tỉ giá và nguồn cung vàng tại thị trường trong nước ngày càng khan hiếm cũng góp phần đẩy giá vàng trong nước lên cao.

Lý giải về việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá mua – bán, nhiều nhà đầu tư cho rằng "động thái này cho thấy thị trường chỉ có mua mà không ai có nhu cầu bán vàng".

Điều này càng phản ánh rõ hơn khi nhìn vào mức giá giao dịch vàng miếng SJC trên “chợ đen”. Hiện giá vàng miếng SJC “chợ đen” đang có giá 120 triệu đồng/lượng mua vào và 122 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng tăng thêm 8 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 9999 trên thị trường tự do đang có giá giao dịch ở ngưỡng 110,5 – 112,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 4 triệu đồng so với cuối giờ chiều qua.

Giá vàng ngoại tăng vọt, lập đỉnh mới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã bật tăng mạnh lên mức 3.390 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 62 USD/ounce so với thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Đây là mức cao kỷ lục mới của vàng, phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng của nhà đầu tư toàn cầu trước bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Đồng USD đang bị bán tháo mạnh do lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đồng bạc xanh cũng đang rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm qua.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với thời điểm trước lễ. Điều này cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của thị trường vàng thế giới trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh nhưng vẫn chưa bắt kịp được đà tăng của thế giới. Dù vậy, điều tích cực là khoảng cách giữa hai thị trường đã được thu hẹp đáng kể.

Nếu trước đây mức chênh lệch dao động từ 10 đến 14 triệu đồng mỗi lượng thì hiện nay, khoảng cách này đã giảm xuống còn dưới 8 triệu đồng/lượng – mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây. Sự thu hẹp này phần nào phản ánh sự linh hoạt hơn trong điều chỉnh giá của thị trường trong nước trước những biến động từ thị trường quốc tế.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với nhiều yếu tố khó lường. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua bán để hạn chế rủi ro trong bối cảnh giá vàng nội, ngoại liên tục lập đỉnh mới.

Theo ghi nhận của PLO, đến 15h chiều nay, dòng người xếp hàng mua vàng tại Công ty SJC đã ra đến tận ngoài đường. Nếu những ai đến mua vào phiên sáng còn "may mắn" được Công ty SJC bán cho mỗi người 2 chỉ vàng nhẫn 9999 nhưng đến chiều thì hạn mức bị rút xuống còn 1 chỉ/1 người.

Vàng miếng SJC thì dù khách đội nắng xếp hàng chờ mua nhưng mua được hay không còn phải "tùy duyên". Bởi phải có khách bán thì Công ty SJC mới có hàng để bán ra cho các "thượng đế".