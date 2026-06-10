Giá vàng hôm nay 10/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều

Đến 9h ngày 10/6, giá vàng miếng SJC giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, xuống mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ thêm 1,3 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 134,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn của SJC từ sáng đến nay đã giảm tổng cộng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 của Doji cũng được điều chỉnh xuống mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), nâng mức giảm từ đầu giờ sáng đến nay lên 3,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 136,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h36' ngày 10/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 136,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng rẻ hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 136,3-141,3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2025.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, vàng thế giới tiếp đà rơi tự do xuống 4.225 USD/ounce. Đến 8h49, vàng thế giới chính thức tuột mốc 4.200 USD, lùi về giao dịch quanh vùng giá 4.189 USD/ounce.

Lúc 23h, giá vàng thế giới lao dốc xuống còn 4.272 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với phiên trước. Với mức giá này, vàng thế giới đã thấp hơn khoảng 28 USD/ounce so với mức chốt cuối năm 2025 là 4.300 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực khá lớn dù đã giảm mạnh trước đó. Giá vàng tiếp tục giảm dù đồng USD suy yếu và giá dầu lao dốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.