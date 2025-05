Hé lộ nguyên nhân khiến hàng loạt ki ốt chợ lớn nhất Nghệ An bất ngờ đóng cửa

Chợ Vinh ở Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An vốn được biết đến là đầu mối bán buôn hàng hóa lớn nhất tỉnh nơi đây có hơn 1.000 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, việc mua bán oniline trở thành thói quen của nhiều người dân, khu chợ cũng vì thế trở nên ảm đạm, ế ẩm, thu nhập của tiểu thương giảm mạnh.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, mấy ngày qua hàng loạt ki-ốt ở tầng 1 và tầng 2 "cửa đóng then cửa", ngừng kinh doanh. Hiện chỉ còn lác đác vài cửa hàng mở cửa bán tạp hóa, quầy thuốc tây và một vài quầy bán đồ thời trang phổ thông.

Điều đáng nói, việc nhiều tiểu thương đóng cửa ngừng kinh doanh trùng với thời điểm lực lượng chức năng đang cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tuy nhiên, đa số tiểu thương lý giải về việc đóng cửa ki ốt là vì mức đóng thuế quá cao, không phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn.

Theo bảng giá quy định tại Quyết định 73/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, mức thu tại chợ Vinh đối với lô góc loại 1 mỗi tháng sẽ được tính là 190.000 đồng/m2, loại 2 là 166.000 đồng/m2, loại 3 là 142.000 đồng/m2; quầy thường mức giá loại 1 là 130.000 đồng/m2, loại 2 là 118.500 đồng/m2.... Sau khi người dân kiến nghị thì hiện tại mức giá đã giảm 20% đến 25% giá các ki-ốt cố định loại góc và ki-ốt loại thường trong đình chợ Vinh.

Tuy nhiên, các tiểu thương chợ Vinh vẫn cho rằng mức giá như vậy là quá cao chưa phù hợp. Ngoài thuế thuê ki-ốt cao, thì còn nhiều chi phí khác như điện nước, phí vệ sinh,… Theo bà Nguyễn Thị Tâm - tiểu thương chợ Vinh, mặc dù đã giảm 25% nhưng giá thuế ở đây vẫn cao hơn chợ Ga Vinh gấp 4 lần. Hàng trăm hộ tiểu thương không đồng tình đã 8 lần làm đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng để xem xét việc giảm thuế phù hợp với tình hình kinh doanh.

"Gia đình tôi buôn bán ở chợ Vinh mấy chục năm nay. Kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào việc kinh doanh ở chợ. Từ cuối năm 2024, giá thuế ki-ốt quá cao, trong khi việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, hàng hóa ế ẩm khiến chúng tôi rất lo lắng. Tôi có 2 ki ốt với tổng diện tích hơn 8m2, theo mức giá thuế mới thì mỗi tháng phải đóng gần 1,5 triệu đồng. Với tình hình kinh doanh hiện tại thì không đủ chi phí để đóng thuế. Hầu hết các tiểu thương ở chợ đóng cửa ki-ốt vì không đủ tiền để đóng thuế", chị Nguyễn Thị Tâm cho biết thêm.

Nhiều cửa hàng đã phải rao bán ki-ốt vì tình hình kinh doanh không đủ chi phí để trang trải. "Trước đây, chợ ế, có 30- 40% tiểu thương đã phải đóng ki-ốt vì không bán được hàng. Thời gian này, các tiểu thương ở đây đóng cửa, lên Ban quản lý chợ Vinh để đòi quyền lợi vì tiền thuê quá cao. Việc kinh doanh ở chợ quá ế ẩm, với mức thu nhập hiện tại bà con không thể gánh được. Thời gian gần đây nhiều tiểu thương không mở ki-ốt vì không bán được hàng chứ không phải vì sợ đoàn kiểm tra", một tiểu thương cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng ban Quản lý chợ Vinh, có nhiều nguyên nhân khiến các tiểu thương ở chợ Vinh đóng cửa, trong đó có vấn đề liên quan đến giá cả thuê mặt bằng. Theo các tiểu thương, Quyết định 73/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh mức giá cho thuê với chợ Vinh so với mặt bằng chung hơi cao. Nguyên nhân nữa là hiện tại lượng khách và cơ sở vật chất không được như trước dẫn đến tình trạng kinh doanh ế ẩm. Phía Ban quản lý chợ Vinh cũng đã tiếp thu các ý kiến của tiểu thương và cũng đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng Tp.Vinh và tỉnh Nghệ An xem xét điều chỉnh giá phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh ở chợ. Và cũng có thể do trong tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có những trường hợp hàng hoá chưa đầy đủ theo quy định. Mặc dù, cơ bản các mặt hàng ở chợ Vinh có nguồn gốc rõ ràng.

Ban quản lý chợ Vinh hiện cũng đang động viên, vận động bà con mở cửa buôn bán trở lại; bán các hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ và chấp hành quy định chung của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.