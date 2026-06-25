Đổi ngoại tệ ở 'chợ đen' bị lừa, báo công an có bị phạt thêm không?

Hôm nay em mua tiền won Hàn Quốc, giao dịch trực tiếp nhưng chuyển 45 triệu đồng xong mới phát hiện ra người đến giao dịch trực tiếp với em là người cũng bị lừa.

Bạn kia cần tiền Việt, cũng bị dụ đến đổi chỗ em với giá cao, và em bị dụ lừa mua won với giá thấp... Rồi giờ kẻ lừa đảo kia chặn hết cả hai người.

Em đã báo lên ngân hàng nhưng cuối tuần họ không làm việc và nói khả năng lấy lại tiền thấp.

Cho em hỏi trường hợp báo công an thì em có bị phạt hành chính vì tội mua bán tiền không ạ? Đổi 45 triệu đồng thì mức phạt cao nhất là thế nào ạ? Và em nên báo công an hay không? Xin được luật sư chỉ dẫn và cảm ơn.

Độc giả Lê Huy

Luật sư tư vấn:

Việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau tại nội địa (không qua tổ chức tín dụng được cấp phép) là hành vi vi phạm hành chính. Mức phạt sẽ tùy thuộc theo giá trị ngoại tệ giao dịch.

Tuy nhiên, trường hợp có hành vi vận chuyển, buôn bán ngoại tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái phép, người vi phạm sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 340/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); hoặc dưới 1.000 USD trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Đồng thời, người có hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu số tiền vi phạm.

Số tiền 45 triệu đồng bạn mua bán tương đương khoảng 1.700 USD theo tỷ giá hiện nay.

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ không bị xử phạt về hành vi nêu trên do hành vi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trên thực tế chưa hoàn thành.

Bạn mới chỉ chuyển tiền cho phía bên kia và chưa nhận được ngoại tệ. Mặt khác, bạn là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để lấy lại tài sản, bạn cần trình báo ngay tới cơ quan công an. Cùng với đó, bạn cần lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, số điện thoại liên hệ của người có hành vi lừa đảo, sao lưu biên lai chuyển tiền để làm chứng cứ chứng minh bạn bị chiếm đoạt tài sản.