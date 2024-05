Doanh nghiệp 7 tháng tuổi mua sỉ hơn 7.000 căn hộ, đất nền

Mua sỉ 2 dự án

Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Realty Holdings vừa ký cam kết mua sỉ toàn bộ sản phẩm 2 dự án của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), gồm dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 - 2 (tỉnh Bình Dương) và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (tỉnh Bình Định).

Phát Đạt cũng được quyền quản trị dòng tiền khi Realty Holdings bán hàng tại thời điểm các dự án đủ điều kiện pháp lý. Hai dự án trên nằm trong số 4 - 6 dự án có tổng giá trị sản phẩm từ 30.000 - 40.000 tỷ đồng dự kiến được Phát Đạt tung ra thị trường trong năm nay.

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 - 2 nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng diện tích 4,46 ha, gồm Thuận An 1 (1,81 ha) và Thuận An 2 (2,65 ha), cung ứng ra thị trường 5.970 sản phẩm. Realty Holdings dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường vào quý III/2024.

Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh nằm ở trung tâm đô thị mới của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng diện tích 43,16 ha với 1.422 sản phẩm. Tháng 10/2023, chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Bình Định giao đất và Sở Xây dựng Bình Định cấp phép xây dựng. Tháng 12/2023, dự án tiếp tục được cấp giấy phép xây dựng để san nền công trình. Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng.

Để bán hàng, Realty Holdings đã ký kết hợp tác chiến lược với 36 đại lý và thiết lập mạng lưới đối tác phân phối rộng lớn với hơn 2.600 chuyên viên kinh doanh.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, tuy Realty Holdings là doanh nghiệp bất động sản mới thành lập nhưng lại có tiềm lực tài chính thông qua việc đã mua block B1 trong dự án Astral City của Phát Đạt và đã thanh toán tiền cho chủ đầu tư.

Trong khi đó, bà Đặng Thùy Dương - Chủ tịch hội đồng quản trị Realty Holdings cho biết, với tiềm lực tài chính mạnh, Realty Holdings sẽ phát triển mua sỉ bán lẻ các dự án của Phát Đạt cũng như tìm kiếm các dự án của các chủ đầu tư khác.

Realty Holdings là ai?

Realty Holdings thành lập vào ngày 5/12/2023, có trụ sở chính tại số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM.

Người đại diện pháp luật của Realty Holdings là Dương Cẩm Hồng (47 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM), Tổng giám đốc là bà Đặng Thuỳ Dương (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Tuy nhiên, theo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 4/2024, nhân sự hội đồng quản trị gồm ông Dương Hồng Cẩm làm Chủ tịch HĐQT, ông Trần Phương Nam làm Phó chủ tịch HĐQT, bà Đặng Thùy Dương làm Tổng giám đốc.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 - 2 ở tỉnh Bình Dương.

Realty Holdings có tổng vốn điều lệ 168 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn, gồm Phan Tại Sanh góp 166,32 tỷ đồng (tương đương 99% vốn điều lệ), Đặng Thuỳ Dương góp 840 triệu đồng (chiếm 0,5% vốn điều lệ), Phan Quỳnh Nhân góp 840 triệu đồng (chiếm 0,5% vốn điều lệ).

Đến ngày 6/5, Realty Holdings thay đổi vốn điều lệ từ 186 tỷ đồng lên 680 tỷ đồng. Đồng thời nhân sự HĐQT thay đổi, khi bà Đặng Thùy Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Trần Phương Nam làm Phó chủ tịch HĐQT.

Các lãnh đạo của Realty Holdings có nhiều liên quan với Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Cụ thể, bà Đặng Thuỳ Dương từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2021 và 51% vốn thuộc sở hữu của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ông Trần Phương Nam từng giữ chức người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt. Tháng 9/2023, Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Commonwealth Properties. Tại 31/3/2024, Phát Đạt còn sở hữu 27% cổ phần tại Commonwealth Properties.

Báo cáo tài chính quý I/2024 của Phát Đạt cho thấy, doanh nghiệp này có phát sinh khoản phải thu ngắn hạn với Realty Holdings, số tiền hơn 605 tỷ đồng.

