Đại gia tuần qua: Chuỗi Vinmart "thay tên đổi vận" nhờ đại gia nước mắm

Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang lãi hơn 8.500 tỷ đồng

Tập đoàn Masan công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2021, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 88.629 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020.

Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2020 (do đã chuyển giao vào cuối tháng 11/2021) để so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan trong năm 2021 tăng 17% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, lĩnh vực đem về doanh thu lớn nhất là The CrownX, nền tảng hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings. Năm 2021, nền tảng tiêu dùng - bán lẻ này đem về 58.000 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Như vậy, từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020, sau một năm WinCommerce đã đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm giúp lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm.

Trong đó, WinCommerce đạt doanh thu thuần 30.900 tỷ đồng, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái dù số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 điểm so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Bùi Thành Nhơn bất ngờ rút khỏi Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa bất ngờ có đơn từ nhiệm chức danh này kể từ 20/1 và đồng thời không tham gia vào HĐQT của doanh nghiệp.

Ông Nhơn cũng đang là chủ tịch HĐQT NovaGroup, cổ đông lớn của Novaland. Ông cho biết sẽ tập trung vào việc dẫn dắt và định hướng cho toàn bộ tập đoàn NovaGroup để trao quyền cho đội ngũ mới.

"Tôi tin tưởng trao quyền xây dựng chiến lược phát triển cho những cộng sự sát cánh lâu năm và dày dạn kinh nghiệm, tiêu biểu như ông Bùi Xuân Huy cùng bộ máy điều hành quản lý mới", ông Nhơn cho biết trong đơn từ nhiệm.

"Tôi tin rằng với những thành viên Hội đồng quản trị xuất sắc hiện tại, Novaland sẽ tiếp tục hoàn thành chiến lược dài hạn và các kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt", ông Nhơn viết.

5 tháng liền tỷ phú Trịnh Văn Quyết sẽ không được giao dịch trên sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó, mức xử phạt trên áp dụng cho hành vi ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên 10/1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, theo quy định tại Nghị định số 156/2020.

Ngoài ra, cơ quan quản lý chứng khoán còn cho biết đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Bà Thái Hương vào top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng của Forbes

Nhà sáng lập Tập đoàn TH kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á được xướng tên trong danh sách Forbes 50 over 50 Asia 2022.

Đây không phải là lần đầu tiên, truyền thông quốc tế tôn vinh bà. Trong 2 năm liên tiếp 2015 và 2016, Forbes đã bình chọn bà Thái Hương vào“Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á”.

Năm 2018, Stevie Awards - “giải Oscar trong kinh doanh” - đã gọi tên bà ở danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc của năm”. Bà cũng được mời phát biểu tại Diễn đàn Tri thức Thế giới năm 2019 (Hàn Quốc) và nhận giải thưởng “Nữ doanh nhân quyền lực” tại đây.

DIC Corp thay đổi nhiều nhân sự

Hội đồng quản trị DIC Corp vừa ra nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự cấp cao.

Kể từ 19/1, ông Chu Văn Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) để giữ chức Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIC Corp thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam.

Ông Hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc DIC Corp thôi kiêm nhiệm chức Phó Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam.

Ông Phạm Văn Thái được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc DIC Corp, kiêm Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng DIC.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn hiện nay đang sở hữu 50,4 triệu cổ phiếu DIG, tương đương 10,1% vốn điều lệ của DIC Corp.

