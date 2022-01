Ngân hàng đầu tiên chốt kế hoạch thưởng Tết âm lịch, tới 6 tháng lương

Chỉ còn 1 tuần làm việc nữa là nghỉ Tết Nguyên đán. Thời điểm này, thưởng Tết của người lao động nói chung, ngành ngân hàng nói riêng lại thu hút sự chú ý của thị trường.

Một ngân hàng tiết lộ, mức thưởng Tết Nhâm Dần bình quân sẽ khoảng 6 tháng lương

Một cán bộ cấp cao của 1 nhà băng tiết lộ, Tết Nhâm Dần năm nay, ngân hàng này sẽ thưởng Tết cho cán bộ nhân viên khá cao. Cụ thể, mức thưởng bình quân sẽ khoảng 6 tháng lương, so với mức 4,5 tháng của năm trước. Những cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc sẽ được nhận nhiều hơn mức trung bình.

Việc chi thưởng sẽ được nhà băng nói trên thực hiện muộn nhất vào ngày 22/01/2022, sớm hơn nhiều so với mọi năm (mọi năm ngân hàng này thường chi thưởng sau Tết, thậm chí là hết quý 1 mới chốt thưởng).

Những thông tin về thưởng Tết nguyên đán cũng được lãnh đạo ngân hàng thông báo tới nhân sự, nhưng với tên gọi chính xác tại thông điệp của Tổng giám đốc gửi tới cán bộ nhân viên là "thưởng hiệu suất theo kết quả xếp loại".

Trước đó ngân hàng này cũng đã chi thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động dịp Tết Dương lịch.

Được biết, trong năm 2021, ngân hàng trên là 1 trong những nhà băng hoạt động rất tích cực, lợi nhuận cao gấp đôi năm trước và vượt xa kế hoạch được cổ đông giao.

Mới đây, ông Nguyễn Huy Hưng - cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - thương binh và xã hội - cho biết đến thời điểm này, Bộ Lao động đã nhận được báo cáo của 60 tỉnh, thành phố về tình hình tiền lương năm 2021 và tiền thưởng Tết 2022.

Qua tổng hợp, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 đạt 7,84 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

Trong đó, tiền lương bình quân của người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,13 triệu đồng/tháng (bằng năm 2020); lương bình quân tại doanh nghiệp dân doanh là 7,5 triệu đồng/tháng (tăng 5% so với năm 2020); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,26 triệu đồng/tháng (tăng 2% so với năm 2020).

Về thưởng Tết âm lịch, có gần 63% doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết âm lịch năm 2022, với mức thưởng bình quân 6,17 triệu đồng/người (gần bằng 1 tháng lương), bằng 97% so với thưởng Tết âm lịch năm 2021.

"Tiền lương năm 2021 có tăng nhẹ, nhưng tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch lại giảm so với năm 2021" - ông Hưng cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/ngan-hang-dau-tien-chot-ke-hoach-thuong-tet-am-lich-toi-6-thang-luong-50202221114597433.htm