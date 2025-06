Cuộc sống xa hoa ngày ngày cưỡi ngựa thăm vườn cam rộng 34ha của ông trùm Vi “ngộ”

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”), sinh năm 1981 trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cầm đầu.

Ông trùm giang hồ Vi "ngộ".

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng trong băng nhóm tội phạm.

Được biết Vi “ngộ” là một trong những trùm giang hồ ở Thanh Hóa, cũng là đàn em thân cận của Tuấn “thần đèn” – người vừa bị Bộ Công an bắt giữ.

Không chỉ được biết đến là ông trùm khét tiếng xứ Thanh mà Vi “ngộ” còn nổi lên trên mạng xã hội bởi cuộc sống giàu sang khiến nhiều người choáng ngợp.

Khác với hình ảnh giang hồ cộm cán, Vi “ngộ” xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài lịch thiệp, xây dựng hình ảnh doanh nhân bỏ phố lên núi xây dựng thương hiệu cam sạch.

Trang trại của Vi "ngộ" ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Vi “ngộ” từng chia sẻ trên báo chí đã đầu tư nông trại rộng mênh mông trải dài hơn 34 ha tại vùng đất Thung Lai ở Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Mỗi năm trang trại này đem về hàng tỷ đồng nhờ hoạt động nông nghiệp.

Trang trại được bày trí đẹp mắt với tiểu cảnh, hồ cá Koi.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là cách bài trí và quy mô xây dựng nông trại. Trang trại 34 ha của Vi “ngộ” được thiết kế rất đẹp mắt, với các căn nhà làm bằng gỗ quý, tiểu cảnh sân vườn, hồ cá Koi được chăm sóc tỉ mỉ.

Vi "ngộ" tự tay thả con cá được cho là có giá trị đến 500 triệu đồng.

Đặc biệt, Vi “ngộ” còn có thú chơi xa xỉ khi nuôi hàng loạt con vật đắt giá như ngựa từ Tây Bắc và lạc đà nhập khẩu từ nước ngoài. Cộng đồng mạng không khỏi ấn tượng với các video Vi “ngộ” cưỡi ngựa trong vườn cam, bởi cưỡi ngựa được xem như thú chơi quý tộc của giới nhà giàu Việt. Những ai từng về đây thăm thú đều không ngớt lời ca ngợi sự chịu chi, chịu chơi của ông trùm xứ Thanh.

Vi "ngộ" có sở thích sưu tập và nuôi ngựa.

Bên cạnh đó, trùm giang hồ xứ Thanh Vi “ngộ” còn có niềm đam mê với võ thuật. Năm 2022, Vi “ngộ” góp vốn thành lập Công ty cổ phần Võ thuật tổng hợp AMG Thanh Hóa.

Trên mạng xã hội, hình ảnh về những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh, những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ, ô tô sang trọng mà Vi “ngộ” sử dụng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong đó, mẫu Sub hạng sang cỡ lớn Lexus LX 600 bản F Sport thường xuyên xuất hiện cùng Vi “ngộ” trong các clip có giá trị không dưới 8,5 tỷ đồng.

Chiếc Lexus LX 600 bản F Sport được Vi "ngộ" sử dụng để di chuyển hàng ngày.

Vi “ngộ” còn thường xuyên cùng vợ đi du lịch nước ngoài, tặng vợ những món quà giá trị, đưa vợ đến showroom kim cương.