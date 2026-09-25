Con trai "bầu Hiển" bất ngờ rời HĐQT Vietravel Airlines

Theo thông tin công bố từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Vietravel Airlines không còn là tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT SHS, kể từ ngày 18/8/2026, do ông không còn giữ vị trí Thành viên HĐQT tại hãng hàng không này.

Ông Đỗ Quang Vinh

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (còn được biết tới là "bầu Hiển"), nhà sáng lập T&T Group. Ông hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT SHS, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Trước đó, ông Vinh gia nhập HĐQT Vietravel Airlines vào tháng 4/2025, trong đợt kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng.

Việc ông Vinh rời HĐQT diễn ra khi Vietravel Airlines đang chuẩn bị cho một giai đoạn mở rộng đáng kể. Mới đây, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Vietravel Airlines và Tập đoàn Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến gồm các phiên bản A321neo và A321XLR. Các máy bay sẽ phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của hãng, với đợt bàn giao đầu tiên dự kiến từ năm 2029.

Cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung máy bay trong nửa cuối năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay mỗi ngày, đồng thời mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới trong nước và quốc tế.