Cô bé 14 tuổi kiếm vài triệu USD nhờ thứ nước bán đầy vỉa hè Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 27/07/2019 05:00 AM (GMT+7)

Giám đốc điều hành trẻ tuổi đã thành lập doanh nghiệp Me & the Bees Lemonade khi chỉ mới 4 tuổi và trong thập kỷ qua đã bán được 1 triệu chai nước chanh cho 1.000 cửa hàng ở Hoa Kỳ.

Mikaila Ulmer mới chỉ 14 tuổi nhưng cô bé này đã có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Công ty Me & the Bees Lemonade của Ulmer được thành lập khi cô chỉ mới 4 tuổi và đã bán được 1 triệu chai nước chanh mật ong cho 1.000 cửa hàng khắp nước Mỹ cho đến nay, trong đó có những nhà bán lẻ lớn như Whole Foods và Macy's. Hiện, công ty của CEO 14 tuổi này được định giá tới 11 triệu USD (256 tỷ đồng).

Chỉ mới 14 tuổi nhưng Ulmer là diễn giả kinh tế nổi tiếng. Nguồn: CNBC.

Thành công hơn nữa khi cô bé có được vốn đầu tư từ chương trình Shark Tank. CEO 14 tuổi đã giành được khoản đầu tư 60.000 đô la từ nhà đầu tư Daymond John vào năm 2015. Kể từ đó, cô bé cũng trở thành diễn giả kinh tế để hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho những người khác, thường xuyên nói chuyện tại các hội nghị doanh nhân và thậm chí trò chuyện với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ Hoa Kỳ.

Cô bé từng thành công khi tham gia gọi vốn tại Shark Tank Mỹ. Nguồn: CNBC.

Điều đó không dễ dàng gì đối với một thiếu niên vẫn đang hoàn tất quá trình học tập. Tuy nhiên, Ulmer đã chứng minh được rằng tuổi tác không phải là một rào cản.

"Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn luôn có thứ gì đó để học. Và cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn luôn có thứ gì đó để dạy. Đó là điều mà tôi luôn ghi nhớ, dù tôi nói chuyện với 15 hay 15.000 người", Ulmer nói với CNBC Make It trước khi phát biểu tại hội thảo "Finance 101” của Mạng lưới Nữ doanh nhân Dell (DWEN) ở Singapore.

Ulmer bắt đầu công việc kinh doanh nước chanh của mình khi lên bốn tuổi, gia đình Ulmer nhận được một cuốn sách nấu ăn từ bà cố của cô bé. Trong cuốn sách có ghi công thức làm nước chanh hạt lanh. Ulmer quyết định mua mật ong từ một số cơ sở nuôi ong địa phương để phát triển công thức pha nước chanh của riêng mình.

Mùa thu năm đó, cha mẹ Ulmer khuyến khích cô bé mang loại nước chanh mật ong của mình tham gia một cuộc thi kinh doanh dành cho trẻ em ở Austin, Texas. Nước chanh mật ong của Ulmer gây sốt tại cuộc thi và cùng với đó, Me & the Bees Lemonade đã ra đời.

Ulmer từ đó đã mở rộng kinh doanh với sự giúp đỡ của cha mẹ cô bởi cả hai đều tốt nghiệp trường kinh doanh.

Nhưng cô ấy không dừng lại ở đó. Xen kẽ với thời gian học, Ulmer dành thời gian để quản lý công việc kinh doanh của mình, đi du lịch để giao tiếp với những người thành công, và nghĩ ra những ý tưởng sản phẩm mới. Gần đây, cô cũng đã ký một thỏa thuận để đồng viết một cuốn sách cho các doanh nhân trẻ.

Me & the Bees Lemonade mới đây đã ra mắt một dòng son dưỡng môi sáp ong mới và riêng biệt. Vào năm 2017, Ulmer đã ra mắt tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình - Tổ chức Healthy Hive - để thực hiện các dự án nghiên cứu, giáo dục và bảo vệ ong mật. Me & the Bees Lemonade tiếp tục quyên góp 10% lợi nhuận cho các tổ chức bảo tồn ong.

“Mặc dù bắt đầu với nước chanh nhưng tôi luôn muốn phát triển các sản phẩm khác nhau. Ước mơ của tôi là trở thành Hello Kitty của lĩnh vực nước chanh, xây dựng thương hiệu và sứ mệnh của mình trên một loạt các sản phẩm”, Ulmer khẳng định.

“Tôi luôn cho rằng điều quan trọng là phải ước mơ như một đứa trẻ và đó là độ tuổi hoàn hảo để bắt đầu tìm hiểu những gì bạn thích, thử những điều mới và chấp nhận rủi ro”, cô bé nói thêm.