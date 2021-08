Choáng ngợp trước dinh cơ hơn 80 tỷ của ông trùm giàu có tiếng trong thế giới ngầm

"Thiên đường" hơn 80 tỷ của ông trùm tàn ác nhất từng bị bỏ hoang cho đến khi được rao bán cho 1 thương nhân đam mê nhà đất.

Tàn ác cùng khối tài sản hàng trăm triệu USD, vào thời điểm hoàng kim của sự nghiệp, ông trùm khét tiếng Vincent Palermo sống trong 1 căn biệt thự hào nhoáng, xa xỉ, có giá hàng triệu USD, được gọi với cái tên "The Real Housewives of New Jersey".

Nằm ngay gần đường Memorial Drive, Bayou Woods, thuộc thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, căn biệt thự cổ điển gồm 22 phòng có tổng diện tích đến hơn 5.000m2.

Khuôn viên của biệt thự gây ấn tượng mạnh với 1 đài phun nước lấy cảm hứng từ đài phun Piazza Navona của Rome.

Mặt trước của dinh thự mang rõ vẻ đẹp cổ điển, lấy cảm hứng từ các tòa lâu đài ở Italy.

Đây là 1 công trình kiến trúc cổ điển tầm cỡ vô cùng xa xỉ và đắt đỏ. Từng ngóc ngách tường gạch trong căn nhà này đều được lát bằng cẩm thạch và đá mã não. Tất cả các phòng đều được trang trí đèn chùm pha lê Swarovski.

Phòng khách sang trọng với tấm thảm Ba Tư có giá không dưới 10.000 USD, nội thất cổ điển toát lên vẻ vương giả, thượng lưu của chủ nhân dinh thự.

Phòng bếp ấm cúng với tone màu cam đất, các họa tiết trên tủ bếp, quầy bar đều được khảm họa tiết tỉ mỉ, cầu kỳ. Nhiều không gian được lát đá cẩm thạch sang trọng và sơn màu vàng nhạt chủ đạo để tạo vẻ sang trọng.

Phòng tắm ấn tượng với gam màu vàng hoàng gia, sàn lát đá cẩm thạch, những ô vuông nhỏ trang trí đều được lát bằng đá mã não đắt đỏ.

Phòng ngủ bằng gỗ sồi phong cách cổ điển. Chủ nhân phòng ngủ này sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của xe cộ với hệ thống cửa kính chống đạn, hạn chế tác động của tia cực tím và rèm cửa điều khiển tự động.

Phòng ngủ master ấn tượng với nội thất xa xỉ, giường ngủ pha da cá sấu, lò sưởi cỡ lớn. Toàn bộ nội thất phòng ngủ phong cách hoàng gia toát nên sự kiêu hãnh, uy nghiêm và đầy quyền lực đến nỗi không phải ai cũng đủ tự tin để ngả lưng trên những chiếc giường hoành tráng và huyền bí ấy.

Một phòng ngủ khác thuộc dinh thự cổ xưa này ấn tượng không kém. Nơi căn phòng bạn đang chiêm ngưỡng, chỉ tính riêng nội thất đã trị giá 713.000 USD.

Trong dinh thự triệu USD có cả phòng chiếu phim mini với sức chứa 10 người.

Được xây dựng với kiến trúc cổ điển với hệ thống nội thất siêu xa xỉ, căn biệt thự của 1 trong những ông trùm giàu nhất lịch sử lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia bất động sản.

Khu dinh thự có công viên cá nhân cùng hồ bơi được kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng.

Đằng sau dinh thự là hồ bơi hiện đại không hề kém cạnh các resort 5 sao, vòi phun nước lấy cảm hứng từ tượng La Mã cho thấy được sự tinh tế trong lối thiết kế cổ điển.

Thế nhưng, đến năm 2016, tòa nhà nổi tiếng này đã được bán với giá 3,5 triệu USD.

Vincent Palermo (sinh năm 1944) là ông trùm người Mỹ gốc Ý khét tiếng, từng là ông chủ của gia đình tội phạm New Jersey DeCavalcante vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Tàn ác và quyền lực, dĩ nhiên y là 1 người thông minh và nhạy bén trên thương trường khi sở hữu hàng trăm triệu USD nhờ việc điều hành 1 câu lạc bộ thoát y ở Forest Hills, Queens.

Palermo cuối cùng đã trở thành nhân chứng cho FBI vào năm 1999. Tuy nhiên, cái tên Vincent Palermo không làm mọi người ghét bỏ khi anh ta là 1 người chồng, người cha mẫu mực luôn đứng ra bảo vệ gia đình của mình trong mọi hoàn cảnh.

Vincent Palermo chính là nguồn cảm hứng cho trùm hư cấu Tony Soprano trong loạt phim kinh điển The Sopranos trên kênh HBO.

