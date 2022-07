Chi mạnh tay làm từ thiện, Bill Gates rút khỏi danh sách giàu nhất thế giới

Bill and Melinda Gates Foundation, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có kế hoạch tăng 50% số tiền chi trả so với mức trước đại dịch, từ gần 6 tỷ USD lên 9 tỷ USD mỗi năm vào năm 2026. Bill and Melinda Gates Foundation chủ yếu tập trung vào hoạt động từ thiện nhằm cải thiện sức khỏe toàn cầu, bình đẳng giới và giáo dục, cùng các vấn đề khác.

Người đồng sáng lập Microsoft và vợ cũ của ông, Melinda French Gates, đều cam kết quyên góp phần lớn tài sản của mình cho quỹ mà họ đã cùng nhau thành lập cách đây 20 năm, cũng như cho các hoạt động từ thiện khác.

Gates viết trong một bài đăng trên blog: “Tôi sẽ lùi xuống và cuối cùng ra khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới. Tôi có nghĩa vụ trả lại nguồn lực của mình cho xã hội theo những cách có tác động lớn nhất để cải thiện cuộc sống. Tôi hy vọng những người khác ở vị trí giàu có và đặc quyền cũng sẽ thăng tiến trong thời điểm này.”

Theo thông báo mới, khoản quyên góp mới nhất của nhà đồng sáng lập Microsoft đã nâng tổng tài sản của quỹ lên khoảng 70 tỷ USD. Sau vụ ly hôn gây xôn xao dư luận vào năm ngoái, cả Bill và Melinda đã cam kết ủng hộ 15 tỷ USD cho tổ chức từ thiện này.

Bill và Melinda Gates tuyên bố ly hôn vào tháng 5 năm 2021, nói rằng họ sẽ làm việc cùng nhau với tư cách là đồng chủ tịch trong thời gian hai năm thử thách. Khi kết thúc phiên tòa đó, French Gates có quyền từ chức và nhận một khoản tiền từ chồng cũ, người sẽ vẫn phụ trách quỹ.

Cho đến hiện tại, Bill đã chuyển hàng tỷ USD cổ phiếu trong các công ty mà ông nắm giữ cổ phần cho Melinda. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Bill Gates hiện có trị giá 113,7 tỷ USD, trong khi bà Melinda sở hữu 10,3 tỷ USD.

Nguồn: http://danviet.vn/chi-manh-tay-lam-tu-thien-bill-gates-rut-khoi-danh-sach-giau-nhat-the-gioi-502022167103228649.htm