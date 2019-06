Bộ Công an đang thu thập tài liệu vụ Asanzo

Thứ Sáu, ngày 28/06/2019 11:30 AM (GMT+7)

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị rà soát thu thập tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam.

Chiều nay 26-6, Bộ Công an đã họp báo thông báo về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2019. Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, chủ trì cuộc họp báo.

Liên quan đến nghi vấn Công ty cổ phần điện tử Asanzo đã nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc nhưng sau đó bóc tem "made in China" và dán nhãn Việt Nam để bán ra thị trường, trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ này chỉ đạo các đơn vị rà soát thu thập tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử nghiêm. "Không riêng công ty này mà các công ty khác liên quan đều được kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật" - ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 24-6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.

Chỉ đạo nêu rõ, thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, liên quan đến trách nhiệm công an địa phương trong vụ án buôn lậu, sản xuất hàng giả quy mô lớn như vụ án liên quan đại gia Trịnh Sướng, Trung tướng Lương Tam Quang, cho biết với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đã bóc gỡ 4 nhóm làm giả xăng A95.

Theo rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng từng xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Gia Thành (do em gái ông Trịnh Sướng làm chủ) bán xăng A92 với các đơn vị ngoài đơn vị phân phối. Tuy nhiên, ông Trịnh Sướng chưa từng bị xử lý do liên quan 2 triệu lít xăng kém chất lượng như báo chí đã đưa tin. "Họ vô cùng tinh vi. Lực lượng công an phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sử dụng nhiều lực lượng để bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả. Bộ Công an sẽ kiến nghị với Chính phủ khắc phục vướng mắc liên quan vụ việc này"- ông Quang nói

Ngoài ra, theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xem xét trách nhiệm cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng nếu để sai phạm diễn ra kéo dài. Bên cạnh đó Bộ Công cũng kiến nghị xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này, cũng như việc kê khai nộp thuế để tránh tái diễn các vụ việc tương tự.