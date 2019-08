Bí quyết kinh doanh 17 tỷ đô của Marvel

Thứ Bảy, ngày 10/08/2019 18:00 PM (GMT+7)

22 bộ phim siêu anh hùng mà Marvel sản xuất đã tạo ra doanh thu khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, vượt qua doanh thu của bất kỳ loạt phim nào trong lịch sử. Các chuyên gia về kinh doanh hàng đầu của Trường Đại học Harvard chỉ ra 4 bí quyết căn bản cùng nhau tạo nên sự thành công của Marvel như sau:

1. Luôn sử dụng người tài khác lĩnh vực của mình

Tất cả các đạo diễn trong những bộ phim của Marvel đều không có kinh nghiệm trong thể loại phim siêu anh hùng, nhưng lại có kinh nghiệm đạo diễn rất uyên thâm trong các thể loại phim khác. Chẳng hạn, phim “Thần Sấm: Thế Giới Đen Tối” (Thor: The Dark World) thường tạo cho người xem về phong vị của thiên hướng Shakepeare; trong khi phim “Người Kiến” (Ant-Man) lại phảng phất giọng điệu của phiên bản phim xã hội đen, trộm cướp; phim “Đội Trưởng Mỹ: Người Lính Mùa Đông” (Captain America: The Winter Soldier) mang phong cách phim gián điệp; phim “Vệ Binh Dải Ngân Hà” (Guardians of the Galaxy) mang sắc thái du hành không gian.

Từ trái qua phải, các bộ phim: Thần Sấm: Thế Giới Đen Tối, Người Kiến, Đội Trưởng Mỹ: Người Lính Mùa Đông, và Vệ Binh Giải Ngân Hà

2. Luôn kết hợp giữa nhân lực cũ và nhân tài mới trong các dự án phim mới

Để biến những tài năng mới, gồm ý tưởng và tư chất của họ, thành những thứ riêng có của mình, Marvel luôn duy trì một phần đội ngũ làm phim từ bộ phim trước sang bộ phim sau, đặc biệt là “nhóm sáng tạo chủ đạo”. Duy trì tính ổn định theo cách này giúp Marvel xây dựng và củng cố sự tiếp nối trải khắp tất cả các sản phẩm của mình, và tạo ra một cộng đồng hấp dẫn cho những tài năng mới.

Trong ảnh 2, từ phim “Đội Trưởng Mỹ: Người Lính Mùa Đông” (Captain America: The Winter Soldier) đến phim “Đội Trưởng Mỹ: Nội Chiến” (Captain America: Civil War) tỷ lệ lặp của nhóm sáng tạo chủ đạo là 68%, trong khi từ phim “Người Sắt” (Iron Man) đến phim “Người Sắt 2” (Iron Man 2) thì tỷ lệ này là 55%.

Từ trái qua phải, các bộ phim: Đội Trưởng Mỹ: Người Lính Mùa Đông; Đội Trưởng Mỹ: Nội Chiến; Người Sắt; và Người Sắt 2

3. Luôn cố gắng từ bỏ những công thức cũ

Tất cả các đạo diễn của Marvel đều sẵn sàng từ bỏ những quan niệm và mô thức cũ mà đã được áp dụng một cách thành công rực rỡ trong các bộ phim trước đó. Bộ phim “Người Kiến và Chiến Binh Ong” (Ant-Man and the Wasp) ra đời vào năm 2018, đã được sản xuất theo những ý tưởng và mô thức hoàn toàn khác với bộ phim “Chiến Binh Báo Đen” (Black Panther) trước đó. “Người Kiến và Chiến Binh Ong” đã được lái theo thể loại tội phạm trong các tiểu thuyết và phim của Elmore Leonard, như là phim “Cuộc Chạy Trốn Lúc Nửa Đêm” (hay “Thời Hạn Chót” – Midnight Run), và “Sau Vài Giờ” (After Hours).

Bên phải: phim “Chiến Binh Báo Đen”; Bên trái: phim “Người Kiến và Chiến Binh Ong”

4. Nuôi dưỡng sự tò mò của khách hàng

Cách thứ nhất để Marvel nuôi dưỡng sự tò mò của khách hàng là biến khán giả thành “những nhà sản xuất phim đồng hành của Marvel” qua tương tác mạng xã hội trực tiếp với các nhà làm phim. Tài khoản Facebook của Marvel luôn có khoảng gần 33 triệu lượt người theo dõi.

Tài khoản Facebook chính thức của Marvel tại Nhật Bản, cập nhật ngày 3/8/2019

Cách thứ hai là sử dụng trò “phỏng đoán về bộ phim sẽ phát hành trong tương lai” bằng cách thường xuyên đưa ra các tín hiệu mới trong các bộ phim đang trình chiếu để tạo sự liên tưởng của giả về phiên bản phim tiếp theo mà không để mất cốt truyện. Chẳng hạn, nhân vật SHIELD’s Nick Fury, được thủ vai bởi Samuel L. Jackson đã được giới thiệu vào cuối phim “Người Sắt” (Iron Man) với ngụ ý nhắc cho khán giả rằng “Người Sắt” chỉ là một phần nhỏ trong hàng loạt phim siêu anh hùng sẽ tiếp tục được ra mắt trong thời gian tiếp theo.

Samuel L. Jackson trong vai SHIELD’s Nick Fury