Bất thường giá chung cư Hà Nội phi mã

Mỏi mắt tìm chung cư dưới 2 tỷ đồng

Suốt 2 năm dịch COVID-19, trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thị trường bất động sản lại nổi lên như một điểm sáng. Trong đó, với phân khúc đất nền, liền kề, biệt thự từ trung tâm cho đến vùng ven Hà Nội đều tăng giá chóng mặt, có nơi tăng giá gấp đôi, gấp ba. Nhiều nhà đầu tư chỉ mua đi bán lại trong vòng 1 tuần, 1 tháng đã lãi tiền tỷ. Nhiều người lao vào phân khúc này và dùng đòn bẩy tài chính với kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng gấp đôi.

Thế nhưng, thị trường sang năm 2022 gặp nhiều khó khăn khi tín dụng bị kiểm soát, nhà đầu tư không vay được ngân hàng khiến thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều nhà đầu tư tháo chạy, thoát hàng, thậm chí cắt lỗ để tìm phân khúc mới. Trong khi đó, phân khúc chung cư ở Hà Nội, do nguồn cung hạn chế, thời gian gần đây cũng liên tiếp bị đẩy giá, tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay.

Hà Nội tăng đang thiếu nhà phân khúc giá rẻ

Chị Nguyễn Hoa (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) suốt 3 tháng nay đi tìm căn hộ chung cư quanh khu vực quận Thanh Xuân, Cầu Giấy nhưng đành ngao ngán ở nhà cũ do giá chung cư đã bị đẩy lên quá nhanh. Chị Hoa cho biết: “Con tôi chuẩn bị vào học lớp 1 nên muốn chuyển nhà sang quận có trường học tốt hơn. Với tài chính tầm khoảng 2 tỷ đồng, tôi không thể tìm được nhà chung cư vào thời điểm này. Trong khi chỉ cách đây 1 năm là tha hồ chọn nhà chung cư với diện tích 60m ở các quận”, chị Hoa nói.

Chị Hoa cho biết thêm, hiện, dự án nhà thương mại đang mở bán rất ít và giá bán ra đều trên mức 50 triệu đồng/m2 ở các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy. Cụ thể, dự án The Park Home Cầu Giấy do Công ty Handico 52 làm chủ đầu tư có giá trên 40 triệu đồng/m2 và Hanoi Melody Residences của Tập đoàn Hưng Thịnh cũng có giá gần 50 triệu đồng/m2. Trong khi đó, thời gian gần đây chung cư thương mại đã bàn giao nhà từ 5- 10 năm, giá bỗng dưng tăng gấp đôi, thậm chí có vị trí tăng gần gấp 3.

“Tôi cũng tìm cả những nhà ở xã hội đã ở được 5 năm đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng giá đều từ 2,5 tỷ đồng trở lên cho căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại dự án Rice City Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) trong khi giá gốc chỉ 1 tỷ đồng. Bất đắc dĩ, tôi tìm đến chung cư cũ và không khỏi sốc khi giá nhiều khu ở Cầu Giấy, Ba Đình cũng tăng cao gần gấp đôi trong khi hạ tầng không có gì”, chị Hoa cho hay.

Anh Minh Trung (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khi tháng trước bán được căn hộ chung cư 60m2 của mình với giá 2,1 tỷ đồng (mức giá tăng gấp đôi so với cách đây 4 năm anh mua). Gia đình anh tính bán căn hộ chung cư để mua căn hộ 3 phòng ngủ nhưng khi tìm hiểu các dự án từ cũ đến mới, thì chi phí anh phải bỏ ra từ 3,5- 4,5 tỷ đồng/căn hộ. “Bán nhà xong giờ tôi không thể mua được nhà. Nhà mình bán được giá cao thì chỗ khác cũng tăng. Nhìn giá chung cư mà tôi sốc. Hiện dự án mới ra hàng tại quận Đống Đa có giá lên tới 80 triệu đồng/m2. Hay như dự án mới ra tại đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân) cũng có giá gần 60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, trên tuyến đường này, các dự án cũ như Centerpoint, The GoldenPalm... giá giao dịch lên tới gần 50 triệu đồng/m2. Đây là mức giá không tưởng so với cách đây vài năm giá bán chung cư tại đây chỉ khoảng 25- 32 triệu đồng/m2”, anh Trung nói.

Thiếu nguồn cung

Chung cư Hà Nội tăng giá chóng mặt. Ảnh: Như Ý

Sở dĩ nhà chung cư tại Hà Nội có giá cao ngất ngưởng như hiện nay được nhiều chuyên gia, thậm chí là các cơ quan chức năng như Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đánh giá là do thiếu nguồn cung kéo dài mấy năm gần đây. Giá chung cư tăng từ 30- 70% tùy vào từng vị trí. Cụ thể, giá chung cư Đại Kim Building (Hoàng Mai, Hà Nội) tăng 60% so với cách đây 5 năm khi người dân vừa nhận nhà. Dự án Hanhome Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) tăng từ 25 triệu đồng/m2 lên 30 triệu đồng/m2 so với cách đây 2 năm. Dự án Hei Tower (Thanh Xuân, Hà Nội) tăng từ 28 triệu đồng lên 40 triệu đồng/2 chỉ trong vòng 3 năm…

Đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội để hạ nhiệt

Trước áp lực về việc nguồn cung dự án ít khiến giá chung cư tăng cao, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/8, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sắp tới Hà Nội sẽ đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội tập trung. Tuy nhiên, Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng triển khai các dự án hiện nay cũng gặp tình trạng “động đâu vướng đấy”.

Để giải bài toán thiếu nguồn cung nhà ở, ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cụ thể, đến năm 2025, hoàn thành các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng (156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ) và các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư (245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ). Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, công nhân khu công nghiệp.

“Hiện có 2 chính sách lớn về vốn để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Thứ nhất là gói 15.000 tỷ đồng cho người thu nhập thấp vay mua nhà. Thứ hai là các doanh nghiệp được hỗ trợ 2% lãi suất cho vay”, ông Dũng thông tin.

Tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 69.079 giao dịch thành công. Trong đó, tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Một lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc ở Hà Nội cho rằng, chung cư ở Hà Nội nhu cầu thực luôn cao và giá thời điểm này cao hơn cũng phản ánh đúng quy luật cung-cầu. Theo vị này, cũng có chuyện môi giới bán hàng vin vào cớ nguồn cung hạn chế và tạo tâm lý khan hàng để đẩy giá chung cư lên cao.

Giá bất hợp lý

thương mại Hà Nội đang mở bán quanh mức 80 triệu đồng/m2, một Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay: cơ quan nhà nước không can thiệp vào giá thị trường nhưng với giá bán chung cư thương mại tại Hà Nội như hiện nay là rất vô lý. Theo vị này, với nhà đầu tư, mua căn hộ giá lên tới 80 triệu đồng/m2 thì không thể tăng hơn được nữa trong khi bài toán cho thuê không hiệu quả bằng gửi tiết kiệm.

