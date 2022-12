Bạn tôi thất nghiệp vay tiền nhưng lại đi ăn sang, chi tiêu hoang phí

Đôi khi do gặp phải những khó khăn trong tài chính, nhiều người phải đi mượn tiền từ người thân và bạn bè. Phần lớn là bởi vì tình huống khẩn cấp như ốm đau, hay nguồn thu nhập bị ảnh hưởng. Song, đôi lúc, chúng ta sẽ nhận được những lời vay mượn khó hiểu. Chẳng hạn, ngày hôm nay vừa vay tiền, sang ngày hôm sau đã thấy đăng ảnh đi du lịch, ăn uống, hay theo đuổi thần tượng xa xỉ.

Rỗng túi không có tiền đi khám nhưng vẫn mua album bản giới hạn

Bạn thân Trà My (24 tuổi) gần đây vay cô 2 triệu đồng để đi khám bệnh, do thất nghiệp nên cuối tháng rỗng túi. Trà My chia sẻ rằng bởi vì đây là trường hợp bất khả kháng, cần tiền gấp và có lý do chính đáng nên cô đã cho bạn vay ngay lập tức. Thậm chí, vì quá lo lắng, Trà My đã đi cùng bạn khám bệnh.

“Thế nhưng ngay ngày hôm sau, bạn kể với mình chuyện đang săn mua album bản giới hạn của một ca sĩ. Mình đã cực kỳ bực mình và khó chịu, dù biết đó là thần tượng, là sở thích của bạn. Tuy nhiên, một mặt đi vay tiền mình, mặt khác vẫn tận hưởng hình thức giải trí đắt đỏ mà với mình không hoàn toàn cần thiết như vậy là sai trái”.

Trà My đã thẳng thắn góp ý với bạn rằng cách chi tiêu bất chấp dù không có tiền đó là sai và hành động đó khiến mình khó chịu. Bạn đã tránh không nhắc đến việc đó nữa và đến giờ cô vẫn mãi không biết liệu bạn có mua album không.

Luôn ăn uống ở nơi đắt tiền nhưng vẫn vay tiền

Linh Giang (25 tuổi) thường khá ngại khi ai đó hỏi mượn tiền bởi luôn quan niệm: “Từ chối có thể mất tình bạn nhưng nếu cho vay thì vừa mất tiền, vừa mất bạn”. Dù biết vậy, có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn, trong trường hợp bạn thân hỏi mượn tiền, hầu hết mọi người đều rất khó từ chối.

Trong đó, có một người bạn chơi với Linh Giang từ hồi đại học cũng đã hơn 7 năm. Bạn có đi làm, lương tháng cũng khoảng 8 - 10 triệu, ổn định. Tuy nhiên, Linh Giang không rõ cách lập kế hoạch chi tiêu của bạn mình như thế nào bởi có một khoảng thời gian, người bạn này liên tục hỏi mượn tiền.

“Ban đầu bạn ấy nhờ mình từ những khoản tiền “không đáng là bao” chẳng hạn như: “Tôi đặt đồ mà đang vướng, bạn nhận hộ với gửi tiền hộ nhé 200 nghìn thôi”. Bạn ơi cho tôi mượn 500 nghìn với, đang không có tiền mặt với tài khoản cuối tháng nên nhờ bạn chuyển cho người X, người Y hộ với”.

Sau những lần như vậy, bạn của Linh Giang đã hỏi mượn những khoản tiền lớn hơn. Tuy nhiên, bạn thường không nói lý do mượn cụ thể cho mục đích gì. Lần 1, lần 2, Linh Giang vẫn cho mượn nhưng thấy thời gian trả không đúng như giao hẹn. “Chưa kể, sau khi mượn tiền, mình thấy người bạn ấy liên tục đăng những tấm hình đi ăn, đi chơi tại các địa điểm sang chảnh như chưa hề “nghèo”. Bạn mượn mình 1-2 triệu, nhưng ngay hôm sau lại đi ăn ở những nhà hàng với mức giá 3-4 triệu/ bữa”.

Cẩn trọng hơn khi cho vay tiền

Trong lúc kinh tế biến động như hiện nay, thật dễ hiểu vì sao một người nào đó có thể rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Bạn muốn giúp đỡ một người thân yêu đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, cũng không khó để bắt gặp những câu chuyện về các khoản vay bị trục trặc, tình bạn bị hủy hoại. Ngoài ra, Irene S. Levine, Tiến sĩ, nhà tâm lý học, tác giả và nhà sản xuất của TheFriendshipBlog.com cho biết, việc cho người khác vay tiền cũng có thể khiến bạn cạn kiệt dần số tiền bản thân có thể cần đến trong những thời điểm khẩn cấp.

Đầu tiên, hãy chỉ cho vay khoản tiền bạn có thể “mất”. Tức là nếu không có số tiền này, khả năng tài chính của bạn cũng không bị ảnh hưởng. Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất bằng cách chỉ cho một số tiền mà nếu không bao giờ được trả lại, sẽ không gây nguy hiểm cho các mục tiêu tiết kiệm, khả năng thanh toán hóa đơn hoặc các mối quan hệ khác của bạn.

Bên cạnh đó, hãy chắc chắn rằng người mượn có thể khả năng trả lại khoản tiền đó và mục đích sử dụng chính đáng. Chẳng hạn, nếu chỉ vay mượn cho khoản chi “mong muốn”, bạn không nhất thiết phải cho họ vay mượn.

Và cuối cùng, với số tiền mượn lớn, dù là bạn bè thân thiết, hãy ghi chú lại khoản vay và thời gian trả nợ bằng văn bản. Điều này sẽ giúp giữ khoản vay của bạn có khả năng được trả lại.

