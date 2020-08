Mới 23 tuổi, cô gái này làm gì để trở thành người trẻ tuổi giàu có bậc nhất thế giới?

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 05:00 AM (GMT+7)

Vào tháng 3 năm 2019, Forbes đã vinh danh Kylie Jenner, 21 tuổi, là tỷ phú "tự thân" trẻ nhất thế giới. Tạp chí này đã chốt giá trị công ty của cô, Kylie Cosmetics, ở mức hơn 900 triệu USD, cộng với thu nhập cá nhân đã đưa giá trị tài sản ròng của cô lên hơn 1 tỷ USD.

Kylie Jenner, ngôi sao thực tế từng gây tranh cãi, vừa tròn 23 tuổi. Năm ngoái, cô đã thuê một siêu du thuyền trị giá 200 triệu USD để ăn mừng sinh nhật của mình.

Forbes tuyên bố Jenner là tỷ phú "tự thân" trẻ nhất thế giới ở tuổi 21, nhờ công ty trang điểm của cô, Kylie Cosmetics. Nhưng trong một cuộc điều tra hồi tháng 5/2020, Forbes báo cáo rằng Jenner thực tế không phải là tỷ phú.

Tạp chí cho rằng Jenner đã phóng đại quy mô và lợi nhuận kinh doanh của mình và đánh lừa Forbes cũng như các trang báo khác kể từ năm 2016. Bất chấp điều đó, thực tế Kylie Jenner vẫn là một trong những người trẻ giàu có nhất thế giới với tài sản 900 triệu USD.

Công việc đầu tiên của Jenner là tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Jenner chỉ mới 9 tuổi khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng. Hiện chương trình này đã bước sang mùa thứ 18. Theo ước tính của tờ People, gia đình Kardashian kiếm được khoảng 30 triệu USD cho mỗi mùa của chương trình.

Năm 2013, khi Jenner 15 tuổi, cô và chị gái Kendall lập thương hiệu quần áo có tên Kendall + Kylie for PacSun. Đến nay, quần áo của thương hiệu này được phân phối cho 390 chuỗi cửa hàng trên toàn nước Mỹ, gồm Nordstrom, Topshop, Amazon, và Bloomingdale's, cũng như 975 chuỗi thời trang trên toàn thế giới.

Phần lớn tài sản của Jenner đến từ hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics, công ty do cô thành lập vào năm 2014. Và Jenner tự làm mẫu để quảng bá cho các sản phẩm của công ty và đã công bố doanh thu của công ty đạt hơn 630 triệu USD trong hai năm đầu hoạt động.

Năm 2018, Jenner cho biết Kylie Cosmetics trên đà mang về doanh thu hơn 300 triệu USD, một phần nhờ hợp đồng phân phối độc quyền với hãng bán lẻ mỹ phẩm Ulta. Tuy nhiên, theo Forbes, các báo cáo về tài chính cho thấy công ty này chỉ có doanh thu gần 125 triệu USD.

Cuối năm 2019, Jenner bán cổ phần tại Kylie Cosmetics cho Coty Inc. với giá 600 triệu USD, nhờ đó công ty này được định giá 1,2 tỷ USD. Hiện tại, phần lớn công việc của Jenner liên quan tới Kylie Cosmetics là quảng bá cho thương hiệu này trên trang Instagram cá nhân.

Ngôi sao 23 tuổi cũng ký nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị lớn với các thương hiệu như Puma. Một báo cáo vào năm 2018 của hãng nghiên cứu mạng xã hội D'Marie Analytics cho biết với mỗi đăng tải quảng cáo trên Instagram cá nhân, Jenner được trả 1 triệu USD.

