Giật mình vì bỗng nhận được gần 57.000 tỷ đồng và tài khoản và lỗi ngớ ngẩn từ ngân hàng

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 13:15 PM (GMT+7)

Vài ngày sau khi Citigroup Inc. gây xôn xao vì vô tình gửi 900 triệu USD cho một nhóm người, một ngân hàng nổi tiếng khác - Bank of America đã khiến khách hàng giật mình khi số dư tài khoản cộng thêm hơn 2,45 tỷ USD.

Một khách hàng của Bank of America - bác sĩ tâm thần Blaise Aguirre - ở Massachusetts cũng đã báo cáo một vấn đề hết sức oái oăm khi mở tài khoản của mình và nhìn thấy số dư 2,45 tỷ USD (~56.900 tỷ đồng). Nhưng đây chỉ là một lỗi ngớ ngẩn đã xảy ra nhiều lần tại ngân hàng đứng đầu nước Mỹ này.

Ngân hàng hàng đầu nước Mỹ thường xuyên xảy ra những lỗi hệ thống trị giá hàng tỷ USD (Nguồn: FE)

Ban đầu, ông cho rằng Bank of America sẽ phát hiện ra sai sót này. Tuy nhiên, sau khi chờ một thời gian mà không thấy nhà băng khắc phục, ông đã nhờ người gọi điện hỏi ngân hàng về số tiền bí ẩn hiển thị trên cả tài khoản ở bản web và ứng dụng điện thoại của mình.

Sau khi được nhiều tờ báo liên lạc, Bank of America mới giải quyết sự việc. “Đây chỉ là lỗi hiển thị”, người phát ngôn của Bank of America - Bill Halldin cho biết, “Việc này đã được khắc phục”. Đại diện ngân hàng khẳng định số tiền chỉ hiện thị do lỗi hệ thống, thực chất số dư tài khoản của ông Aguirre vẫn không hề thay đổi.

Tại Bank of America, những vụ sai sót ngớ ngẩn trị giá hàng tỷ USD như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra với tài khoản khách hàng. Đầu tháng này, nhà băng Mỹ cũng gặp vấn đề hiển thị, khiến số dư của nhiều tài khoản chỉ là 0 USD ở cả bản web và điện thoại.

Gần đây, một ngân hàng khác của Mỹ là Citigroup cũng gây chú ý khi chuyển nhầm tới 900 triệu USD cho một nhóm chủ nợ của hãng mỹ phẩm Revlon. Citigroup là nhà băng đại diện cho Revlon trong các thỏa thuận vay năm 2016.

Nguồn: http://danviet.vn/giat-minh-vi-bong-nhan-duoc-gan-57000-ty-dong-va-tai-khoan-va-loi-ngo-ngan-tu-...Nguồn: http://danviet.vn/giat-minh-vi-bong-nhan-duoc-gan-57000-ty-dong-va-tai-khoan-va-loi-ngo-ngan-tu-ngan-hang-50202025813131351.htm