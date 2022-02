9x Kiên Giang “lấy cỏ đổi đô”, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Trước khi về quê khởi nghiệp, anh Huỳnh Văn No, trú tại Gò Quao (Kiên Giang) đã từng có hơn 5 năm làm hướng dẫn viên du lịch và có cơ hội đặt chân đến 22 quốc gia trên thế giới.

Theo anh No, được dẫn khách du lịch đi tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều điều mới lạ của các nước trên thế giới khiến anh mở mang được rất nhiều điều. Từ tư duy, nhận thức đến thế giới quan.

Đặc biệt, anh nhận ra việc bảo vệ môi trường của nhiều quốc gia phát triển ngày càng được chú trọng và nâng cao khi họ hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa dùng 1 lần.

Anh No quyết tâm lấy thu nhập từ du lịch để khởi nghiệp với cây cỏ tự nhiên.

Tại các nước châu Âu hay một số nước châu Á như Singapore, Đài Loan… họ đã cấm sử dụng ống hút nhựa. Thay vào đó, tại các nhà hàng, khách sạn chỉ sử dụng ống hút bằng giấy, bằng bột, hay kim loại…

“Khi thấy họ dùng những chiếc ống hút bằng kim loại và bằng giấy để uống cà phê, nước ép hay sinh tố, tôi lại nhớ đến loại cỏ sậy mọc hoang ở khắp các cánh đồng nhiễm phèn quê mình. Thứ cỏ ngày nhỏ chúng tôi vẫn thường lấy để hút nước từ những quả dừa ngọt lịm này chắc chắn có thể tận dụng để làm ống hút, vừa thân thiện với môi trường vừa cho thu nhập và tạo việc làm cho bà con”, anh No kể.

Nghĩ là làm, tháng 3/2019, anh bắt đầu bắt tay vào làm ống hút từ cỏ sậy, cỏ bàng. Lấy chính thu nhập từ nghề hướng dẫn viên để khởi nghiệp.

Anh No đã tận dụng nguồn nguyên liệu chính là cỏ sậy, cỏ bàng mọc hoang ở những cánh đồng vùng đệm rừng U Minh Thượng để làm ống hút.

Những ngày đầu, anh tự mày mò quy trình làm ống hút rồi làm thủ công bằng dao, kéo, cưa để thử nghiệm. Khi thành công, anh bắt đầu tìm hiểu về các loại máy móc chuyên dụng để sản xuất với số lượng nhiều.

“Vì đây là sản phẩm mới nên thị trường không có máy móc chuyên dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm. Tôi phải tự tìm hiểu các công đoạn, các loại máy móc hỗ trợ rồi chế tạo theo mục đích sử dụng của mình”, anh No cho hay.

Sau thời gian đi tour về, anh lại lao vào nghiên cứu, lắp ráp máy cắt, máy vệ sinh ống hút trên sân thượng và hoàn thiện quy trình làm ra sản phẩm.

Bắt tay vào làm, anh phải tự đi tìm kiếm nguyên liệu, tìm hiểu các công đoạn sản xuất và tự mày mò, chế tạo, lắp ráp máy móc.

Khi đã bắt đầu thử nghiệm thành công, anh đặt mua cỏ sậy, cỏ bàng mọc tự nhiên của người dân thu hái tại vùng đệm rừng U Minh Thượng về, sau đó mang phơi sơ qua rồi cắt, vệ sinh, thông các đốt và phơi khô. Cuối cùng là dùng tia UV để khử khuẩn 100%.

“Cỏ bàng khi thu hoạch cắt ra thành từng đoạn có độ dài từ 18-20 cm, đường kính ống từ 4,5-6,5mm, dày khoảng 0,5-0,8mm. Việc vệ sinh và thông các đốt cũng là công đoạn quan trọng, quyết định chất lượng của sản phẩm. Công việc này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn của người làm”, anh No phân tích.

Cỏ bàng, cỏ sậy được cắt về sẽ trải qua nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra sản phẩm ống hút.

Từ loại cây mọc hoang tự nhiên không có giá trị kinh tế, anh No đã tạo ra sản phẩm ống hút cỏ bàng, cỏ sậy có màu sắc tự nhiên, bắt mắt, dễ phân huỷ, thân thiện với môi trường và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng trong và ngoài nước.

So với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp như ống hút nhựa thì ống hút cỏ bàng, cỏ sậy có giá cao hơn nhiều do các mặt hàng thân thiện với môi trường đòi hỏi chi phí cao về nhân công. Vì vậy, anh No tập trung phân phối vào phân khúc khách hàng cao cấp tại các nhà hàng, khách sạn, khu resort và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Anh đã tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất ra sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Dần dần sản phẩm ống hút cỏ bàng, cỏ sậy của anh đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành và xuất khẩu ra hàng loạt nước trên thế giới như Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hà Lan, New Zealand, Áo…

Với công suất tối đa đạt từ 6-7 triệu sản phẩm/tháng, xưởng sản xuất của anh đã tạo công ăn việc làm cho 15-20 lao động địa phương với mức lương từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ sau 6 tháng, cơ sở sản xuất của anh đã đi vào hoạt động ổn định và cho ra lò khoảng 100 nghìn chiếc ống hút, thu về khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm, số lượng ống hút được xuất ra vào khoảng 600-800 nghìn ống hút/tháng, doanh thu đạt từ 350-500 triệu đồng/tháng.

Xưởng sản xuất của anh tạo việc làm cho 15-20 lao động địa phương.

Tuy nhiên, vào năm 2020, dịch Covid-19 lan rộng đã khiến anh gặp không ít khó khăn về mọi mặt.

“Khi bắt đầu, tôi chọn hình thức là lấy thu nhập của du lịch để nuôi dự án khởi nghiệp của mình nhưng cùng 1 lúc cả 2 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Du lịch bị đóng băng, đồng thời các đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu đều bị huỷ, tôi phải cho dừng sản xuất, chuyển sang giai đoạn nghiên cứu sâu về quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành”, anh No bộc bạch.

Hiện tại, sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất, xưởng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Trung bình mỗi tháng, xưởng của anh No sản xuất khoảng 400-800 nghìn ống hút với giá dao động từ 320-600 đồng/sản phẩm và đã có những tín hiệu tốt từ những khách hàng lớn từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Hiện tại, anh No tập trung vào sản xuất theo đơn đặt hàng và nghiên cứu để cho ra thị trường một số sản phẩm mới làm từ cây chuối và mo cau.

Chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới, anh No cho biết, mình sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất mới để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm ống hút và đưa ra thị trường sản phẩm đĩa dùng một lần từ thân cây chuối và mo cau.

"Đây là sản phẩm phát triển bền vững trong tương lai, tạo ra vòng kinh tế bền vững và tuần hoàn. Bởi vì nguyên liệu chính là cây cỏ nên trong quá trình sản xuất không có rác thải độc hại cho môi trường, hệ sinh thái không ảnh hưởng nhiều trong việc khai thác nguyên liệu nên chắc chắn thời gian tới sẽ được chú trọng và phát triển mạnh mẽ", anh No nhấn mạnh.

