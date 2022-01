69 tuổi làm “hot TikToker”, từ nợ đầm đìa nay thu tiền tỷ/năm

Trên nền tảng TikTok xứ Trung, người phụ nữ trung niên này thường xuyên xuất hiện với hình ảnh bà nội trợ chất phác, yêu thích việc nấu những món ăn ngon cho các cháu. Nhân vật này khá giống với “bà Tân vlog” ở Việt Nam, chỉ khác ở chỗ những món ăn mà bà làm không có kích cỡ “siêu to khổng lồ”.

Hot TikToker 69 tuổi này được người xem gọi bằng cái tên thân thương là bà Phan. Những món ăn do bà làm đều là đồ ăn mang phong vị thôn quê. Tất cả các món ăn đều được thực hiện tại “trường quay” đặc biệt - nằm giữa đồng quê thanh bình, xung quanh là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có suối, có ruộng, có bàn gỗ và những dụng cụ nấu nướng, bày biện vô cùng đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản đó đã làm nên chất riêng của bà Phan, giúp bà trở thành 1 trong những TikToker được yêu thích hàng đầu trên MXH xứ Trung.

Nhiều cư dân mạng bình luận, chỉ cần xem những clip của bà Phan, nghe tiếng cười giòn tan của bà là đã cảm thấy vô cùng thư giãn, là liều thuốc tuyệt vời sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Ít ai biết 1 năm trước, người phụ nữ luôn cười rạng rỡ trước máy quay kia từng nợ số tiền lên đến hàng trăm nghìn NDT. Sau đó, may mắn đã mỉm cười với bà khi sự nghiệp làm TikToker thành công rực rỡ.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ bà Phan đã phải lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội, không có học vấn và cũng không được học nghề, bà chỉ có thể dùng tài nấu nướng để miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Sau khi kết hôn, bà chỉ ở nhà chăm con, nhưng đứa con trai út lại mắc chứng co rút cơ, không thể sinh hoạt như người bình thường. Để trị bệnh cho con, vợ chồng bà đã tiêu hết toàn bộ tiền tích lũy, bà lại phải trở lại làm việc trong một xưởng dệt may. Thời điểm đó vì để tiết kiệm tiền, bà chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo trong hơn 10 năm, nếu rách sẽ vá lại rồi mặc tiếp.

Người con trai bệnh tật được vợ chồng bà giao cho người thân chăm sóc. Tuy nhiên sau khi bị người thân phàn nàn, bà đành phải từ bỏ công việc về quê chăm con, từ đó đến nay đã hơn mười mấy năm. Thời điểm này, trào lưu người trẻ bỏ phố về quê ở Trung Quốc bắt đầu rộ lên.

Con trai lớn của bà Phan với tài quan sát nhạy bén về nghề “truyền thông bản thân” đã nảy ra ý tưởng tự tạo ra một “hot TikToker” trong chính gia đình mình. Vậy là những video nấu ăn thú vị của bà Phan đã ra đời từ đó. Những clip của bà Phan không chỉ có khung cảnh đồng quê yên ả, cách truyền tải nội dung giản dị, gần gũi mà những món ăn bà làm còn gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Sau khi nổi tiếng, bà Phan cũng như nhiều “hot TikToker” khác bắt đầu nhận quảng cáo. Được biết, một clip quảng cáo của bà có giá khoảng 130 -160.000 NDT (465 - 572 triệu đồng). Tính theo con số này, thu nhập của bà Phan một năm có thể lên tới con số chục tỉ đồng, không những đủ khả năng trả nợ mà còn mang lại cho bà một cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn.

