Ông Phạm Nhật Vượng vẫn luôn là người giàu nhất Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng với khối tài sản tính đến 31/12/2020 là 207.396 tỷ đồng.

Nếu so về giá cổ phiếu VIC ở thời điểm hiện tại và cuối năm 2019, giá trị tài sản của ông Vượng đã giảm 13.000 tỷ đồng dù trong tháng 12/2020 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khôi phục được tài sản thông qua cổ phiếu là 8.242 tỷ đồng.

So với ông Trần Đình Long – người đứng vị trí thứ hai, ông Phạm Nhật Vượng bỏ xa ông Trần Đình Long tới 171 nghìn tỷ đồng.

Năm 2020 chứng kiến màn chạy nước rút ngoạn mục của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Từ vị trí luôn nằm ngoài top 5, “vua thép” đã lần lượt vượt qua các đại gia khác để nắm giữ vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Giá trị cổ phiếu HPG do ông Long nắm giữ hiện tại là 35.812 tỷ đồng, tăng mạnh 19.200 tỷ đồng sau một năm nhờ việc cá nhân ông sở hữu thêm lượng lớn cổ phiếu, cùng với đó là thị giá của HPG đã tăng tới 115% sau một năm.

Tính riêng trong tháng 12 vừa qua, giá trị tài sản của ông Long cũng đã tăng thêm 5.000 tỷ đồng do cổ phiếu HPG tăng thêm 16% về giá. Mức tăng này cũng giúp cho bà Vũ Thị Hiền, vợ tỷ phú Trần Đình Long ngấp nghé top 10 với lượng cổ phiếu HPG trị giá 10.075 tỷ đồng (đứng thứ 11 trong danh sách).

Sau một năm ngành hàng không gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch, “nữ tướng” Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã tụt xuống vị trí thứ ba với khối tài sản trị giá 26.400 tỷ đồng, giảm 3.954 đồng so với đầu năm 2020.

Trong đó, riêng việc giảm giá của cổ phiếu VJC khiến bà Thảo mất 4.300 tỷ đồng. Bù lại là sự tăng giá của cổ phiếu HDB giúp bà có thêm 332 tỷ đồng từ cổ phiếu này.

Tuy nhiên, nếu xét riêng trong tháng 12 vừa qua, giá trị tài sản của Madam Thảo lại tăng thêm 1.600 tỷ đồng. Đà phục hồi của VJC cũng là động lực thúc đẩy nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vượt qua bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang trên bảng xếp hạng.

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang là 2 người bạn từ khi còn đi du học ở Nga và có mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực kinh doanh.

Hai ông "phân vai" trong công việc, khi ông Hồ Hùng Anh quản lý Techcombank còn ông Nguyễn Đăng Quang làm lãnh đạo Masan Group.

Trong năm qua, giá cổ phiếu của cả Techcombank và Masan đều tăng mạnh.

Kết thúc năm 2020, giá trị cổ phiếu TCB và MSN do ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - nắm giữ đạt 22.223 tỷ đồng, tăng 8.500 tỷ đồng (+56%) sau một năm. Trong khi ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, có thêm 8.414 tỷ đồng, nâng tổng giá trị tài sản của ông vua hàng tiêu dùng lên mức 22.715 tỷ đồng (+57%). Nhờ đó, tài sản ông Hồ Hùng Anh tăng 8,3 nghìn tỷ đồng còn tài sản ông Nguyễn Đăng Quang tăng 8,2 nghìn tỷ đồng.

Hồi đầu năm, cả 2 ông đều đã được Forbes công nhận là tỷ phú đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, Forbes ghi nhận ông Hồ Hùng Anh có tài sản 1,8 tỷ USD, giàu thứ 1.653 thế giới và ông Nguyễn Đăng Quang có tài sản 1,5 tỷ USD, giàu thứ 1.844 thế giới.

Vị trí thứ 6 trong danh sách này thuộc về bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng – Giá trị cổ phiếu VIC do bà Hương nắm giữ tuy đã giảm 1.000 tỷ đồng trong năm qua, còn 16.344 tỷ đồng nhưng vẫn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Trong tháng 12 vừa qua, bà Hương đã tích lũy thêm 650 tỷ đồng nhờ việc VIC tăng giá mạnh.

Ở vị trí thứ 7, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch CTCP Novaland, ghi nhận thêm 1.404 tỷ đồng trong năm qua. Hiện giá trị cổ phiếu NVL của ông Nhơn là 14.258 tỷ đồng.

Sau khi giảm 7% trong năm 2019, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn tăng trở lại tới hơn 25% trong năm 2020, tương ứng tăng thêm 2,9 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu của Novaland tăng mạnh trên sàn chứng khoán khi công ty công bố lợi nhuận 9 tháng cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, nhờ thoái vốn tại một loạt công ty con và đánh giá lại dự án. Novaland hiện là công ty bất động sản có quỹ đất lớn thứ 2 trên thị trường, lên tới gần 5.000 ha, chỉ đứng sau Vingroup.

Đứng ở vị trí thứ 8 là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt, với khối tài sản trị giá 12.500 tỷ đồng, tăng 7.200 tỷ đồng so với cuối năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch công ty bất động sản Phát Đạt là một trong số những người có tài sản tăng mạnh nhất trong năm 2020. Thời điểm cuối năm ngoái, tài sản ông Đạt là 5,2 nghìn tỷ đồng thì đến cuối năm nay đã tăng lên tới 12,5 nghìn tỷ đồng (tăng 138%, còn lớn hơn cả mức tăng của ông Trần Đình Long).

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn vì Covid-19, Phát Đạt của ông Nguyễn Văn Đạt vẫn đạt lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Dù ghi nhận mức sụt giảm gần 700 tỷ đồng về giá trị tài sản trong 1 năm qua, nhưng bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) – Phó Chủ tịch Vingroup – vẫn góp mặt trong top 10 người giàu trên sàn chứng khoán, với vị trí thứ 9. Hiện giá trị tài sản của bà Hằng là 10.946 tỷ đồng.

Vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa và Công ty cổ phần Vicostone. Giá trị tài sản của ông Năng thông qua cổ phiếu VCS của Vicostone hiện đạt 10.541 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng trong năm 2020.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, tài sản ông Hồ Xuân Năng đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Dự kiến năm 2020, Vicostone của ông năng đạt doanh thu 5.647 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước còn lợi nhuận giảm nhẹ xuống 1.640 tỷ đồng. Thứ hạng của ông Năng trên bảng xếp hạng người giàu không đổi so với năm ngoái.

Xuất thân từ một nhà khoa học nên ông Năng vốn là người kín tiếng và không mấy khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, cá nhân ông Năng và Tập đoàn Phenikaa đã có những đóng góp lớn cho lĩnh vực khoa học công nghệ.