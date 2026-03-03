Lịch thi đấu CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2026/27.
LỊCH THI ĐẤU CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/2027
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Thời gian
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Trận đấu
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Trực tiếp
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Cúp nhà vua Tây Ban Nha - vòng 1/64
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28/10
00:30
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Cuarte
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Girona
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28/10
01:00
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Calamocha
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CE Europa
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28/10
01:00
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Pinatar
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Elche
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28/10
01:00
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Sestao
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Espanyol
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28/10
01:45
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Castellonense
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Almería
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28/10
02:00
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Atlético Tordesillas
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Mirandés
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28/10
02:00
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Ciudad de Lucena
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Rayo Majadahonda
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28/10
02:00
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Gimnástica Segoviana
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Cultural Leonesa
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28/10
02:00
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Llanera
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Ponferradina
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28/10
02:00
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RSD Alcalá
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Las Palmas
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28/10
02:30
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Don Benito
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CD Extremadura
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28/10
02:30
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Manresa
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Sant Andreu
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28/10
03:00
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Alcázar
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Málaga
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28/10
03:00
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Arosa SC
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Pontevedra
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28/10
03:00
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Atlético Paso
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Córdoba
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28/10
03:00
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Manacor
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Villarreal
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28/10
03:00
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Recreativo Huelva
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Rayo Vallecano
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28/10
03:00
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Tudelano
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Zaragoza
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29/10
01:00
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Anaitasuna FT
|
Alavés
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29/10
01:00
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Coruxo FC
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Zamora
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29/10
01:00
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Pamplona
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Eibar
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29/10
01:00
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Peña
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Huesca
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29/10
01:00
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Poblense
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Ceuta
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29/10
01:00
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Portugalete
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Real Unión
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29/10
01:00
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Tarancón
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Levante
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29/10
01:00
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Utebo FC
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Sabadell
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29/10
02:00
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Alcoyano
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Mallorca
|
29/10
02:00
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Amorebieta
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UD Logroñés
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29/10
02:00
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CD Badajoz
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Tenerife
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29/10
02:00
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Covadonga
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Valladolid
|
29/10
02:00
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Mijas Las Lagunas
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Jaén
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29/10
02:00
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Numancia
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Oviedo
|
29/10
02:00
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Puertollano CF
|
Albacete
|
29/10
02:00
|
Trival Valderas
|
Leganés
|
29/10
02:30
|
Cieza
|
Granada
|
29/10
02:30
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Deportiva Minera
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FC Cartagena
|
29/10
02:30
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Reus FCR
|
Barakaldo
|
29/10
02:30
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Torrelavega
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UD Ourense
|
03:00
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Navalcarnero
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Real Betis
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29/10
03:00
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Salamanca
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Celta Vigo
|
29/10
03:00
|
Tavernes
|
Valencia
|
29/10
03:00
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Xerez CD
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Cádiz
|
30/10
01:00
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Atlético Calatayud
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Osasuna
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30/10
01:00
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Baleares
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Eldense
|
30/10
01:00
|
Lebrijana
|
Getafe
|
30/10
01:00
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San Sebastián de los Reyes
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CD Coria
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30/10
02:00
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Antequera
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Águilas FC
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30/10
02:00
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Conquense
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Castellón
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30/10
02:00
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Guijuelo
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Sporting Gijón
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30/10
02:00
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Laredo
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Burgos CF
|
30/10
02:00
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Real Ávila
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Unionistas
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30/10
02:00
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Varea
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Andorra
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30/10
03:00
|
Auriense
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Deportivo La Coruña
|
30/10
03:00
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Hortaleza
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Sevilla
|
30/10
03:00
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Prat
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Athletic Bilbao
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30/10
03:00
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Ribadesella CF
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Racing Santander
Lưu ý: Lịch thi đấu có thể sẽ có những thay đổi
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.