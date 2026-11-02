Câu hỏi thi Về đích khiến 4 thí sinh "bó tay" trong Chung kết Olympia 2026, con trai nhà Toán học nổi tiếng giải đáp

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 đã diễn ra gay cấn với cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà); Lý Thái Dương (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Nguyễn Huy Quang Minh - Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 - là thí sinh mở đầu cuộc thi do ở vị trí số 1 và cũng là thí sinh trả lời cuối cùng gói câu hỏi Về đích do thấp điểm nhất, 130 điểm. Trong đó có một câu hỏi không chỉ gây khó cho nam sinh Hưng Yên mà còn cho cả 3 thí sinh còn lại.

Câu hỏi khiến các thí sinh không kịp trả lời trong thời gian quá nhanh. Ảnh chụp màn hình.

Đó là câu hỏi thứ hai, phần thi Về đích của Quang Minh với 20 điểm. Câu hỏi toán học cụ thể như sau: Để cầu may mắn trước kỳ thi, bạn A viết lên bảng cụm từ "XINVIA" (viết liền không dấu) nối tiếp nhau 500 lần để được một dãy gồm 3.000 ký tự. Sau đó, A đếm xem từ vị trí ký tự thứ 500 đến vị trí thứ 1.500 có bao nhiêu chữ cái I. Kết quả bạn A thu được là bao nhiêu?

Hết thời gian suy nghĩ, Quang Minh đưa ra đáp án là 300 và ôm mặt tiếc nuối với câu trả lời chưa chính xác. Sau đó, Thái Dương đã nhấn chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là 168.

Tuy nhiên, không ai trả lời đúng cho câu hỏi này do thời gian quá ngắn. MC công bố đáp án là 334 và cuộc thi nhanh chóng bước vào câu hỏi cuối cùng.

Câu hỏi này không chỉ khiến thí sinh "bó tay" mà còn khiến nhiều người bối rối không biết lời giải ra sao. Trong khi đó, nhiều người nhận ra bài toán được học từ cấp 1 ở dạng nâng cao.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, MC Nguyễn Hữu Việt Khuê chia sẻ đây là một câu hỏi liên quan đến kiến thức mà cấp I gọi là "dãy số cách đều", còn cấp III gọi là "cấp số cộng".

MC Việt Khuê không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh là nam MC, biên tập viên, bình luận viên điềm đạm, anh còn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu profile “khủng”. Việt Khuê từng là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm không có giải Nhất). Ở bậc đại học, anh theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và trở thành Thủ khoa của các Thủ khoa những trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

Anh chính là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, nguyên Trưởng Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

MC Việt Khuê lý giải: Từ XINVIA có 6 chữ cái viết lặp đi lặp lại, trong đó có 2 chữ I ở vị trí thứ 2 và 5.

Theo đó, thí sinh cần xác định số lượng các số từ 500 đến 1.500 khi chia cho 6 có số dư lần lượt là 2 và 5.

Với nhóm số chia 6 dư 2, số đầu tiên là 500 và số cuối cùng là 1.496. Áp dụng công thức tính số số hạng của một dãy cách đều, ta có (1.496-500):6+1=167 số.

Tương tự, nhóm số chia 6 dư 5 bắt đầu từ 503 và kết thúc ở 1.499, cũng có 167 số. Như vậy, tổng cộng có 167+167=334 chữ “I” trong khoảng được xét.

MC Việt Khuê cho rằng cả 4 thí sinh đều có khả năng giải được bài toán này. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở áp lực thời gian, không khí căng thẳng và tính chất quyết định của trận chung kết. Trong điều kiện đó, thí sinh có thể chỉ kịp sử dụng máy tính để tìm kết quả mà chưa đủ thời gian trình bày lời giải đầy đủ.

“Xin chúc mừng cả bốn bạn thí sinh đã thể hiện hết mình trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Chúc mừng Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành ngôi vô địch một cách vô cùng xứng đáng. Đây cũng là ngôi trường tôi từng theo học trong 3 năm cấp ba nên càng cảm thấy tự hào. Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi mang đến rất nhiều điều bổ ích cho học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc” - Việt Khuê chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS Toán ứng dụng Nguyễn Đình Hùng đánh giá: "Đề toán có tính thực tiễn, yêu cầu học sinh nhận diện quy luật lặp, tư duy logic và vận dụng phép chia có dư để đếm số ký tự. Độ khó mức khá, học sinh lớp 8 có thể làm được, đặc biệt dành cho học sinh có khả năng tư duy và suy luận tốt. Đây là dạng toán tìm quy luật, đếm phần tử trong dãy tuần hoàn".

Với chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết với điểm số 240, nam sinh Đoàn Lê Anh Đức, lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam giành giải thưởng trị giá 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng) cùng vòng nguyệt quế phủ vàng 24K. Đồng thời, Anh Đức đã giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và cả Thủ đô Hà Nội có Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2 năm liên tiếp.

Thí sinh Quang Minh về Nhì nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Hai thí sinh còn lại nhận phần thưởng 100 triệu đồng.