Giải thích đầy đủ về câu hỏi Địa lí khiến 2 thí sinh Chung kết Olympia trả lời sai

Câu hỏi khiến 2 thí sinh Chung kết năm Olympia trả lời sai

Trong phần thi Về đích của bạn Thái Dương ở trận Chung kết năm, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, có một câu hỏi rất thú vị về một cảng biển từng được nhà khoa học Isaac Newton nhắc đến.

Cụ thể, câu hỏi đề cập đến cảng Batsham, nằm ở vĩ độ 20 độ 50 phút Bắc. Newton đã mô tả lại những quan sát về chế độ thủy triều ở đây, từ đó minh họa cho lý thuyết về lực hấp dẫn. Thí sinh được hỏi vị trí cảng Batsham nay thuộc quốc gia nào.

Câu hỏi về vị trí ngày nay của cảng Batsham trong trận Chung kết năm Olympia 2026 sáng 1/11. (Ảnh chụp màn hình VTV)

Thái Dương đưa ra đáp án là Thụy Điển. Sau đó, Quang Minh chọn Hà Lan. Cả hai đều không chính xác.

Và nhiều người đã rất ngạc nhiên khi đáp án được đưa ra: Đó là Việt Nam, cụ thể là khu vực Hải Phòng ngày nay. Theo một nghiên cứu đăng trên Research Gate thì vị trí của Batsham nay thuộc Đồ Sơn (Hải Phòng).

Cảng Batsham - có vị trí nay thuộc Việt Nam - được Newton nhắc đến từ hơn 300 năm trước vì điều gì?

Cảng Batsham (có tài liệu viết là Batsha hoặc Batshaw) được Newton nhắc đến trong bộ sách khoa học kinh điển Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, được xuất bản lần đầu năm 1687.

Vậy có điều gì đặc biệt ở Batsham khiến nhà khoa học nổi tiếng người Anh chú ý?

Theo những ghi chép được Newton sử dụng, thủy triều tại đây có đặc điểm khá khác thường. Trong khi nhiều vùng biển có 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống mỗi ngày, tại Batsham thường chỉ có một lần thủy triều lên và một lần thủy triều xuống trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, khi Mặt Trăng ở gần xích đạo, 2 lần mỗi tháng âm lịch, sẽ có khoảng thời gian 2 ngày mà dường như không có hoặc có rất ít thủy triều.

Một đoạn chú giải về cảng Batsha (Batsham) trong cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học California (Mỹ) phát hành năm 1999. (Ảnh chụp màn hình)

Vậy là, một địa danh thuộc Việt Nam ngày nay được đề cập trong bộ sách khoa học từ hơn 300 năm trước đã xuất hiện trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Hai thí sinh đưa ra câu trả lời thì đều không chính xác - quả thật câu hỏi này khó, nhưng cũng thực sự rất thú vị.