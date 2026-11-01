Nam sinh Hà Tĩnh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Tạm đình chỉ giáo viên

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xác nhận, nhà trường ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với cô B.T.T.Đ. (giáo viên môn Toán) để xác minh việc nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh.

Trong thời gian bị đình chỉ công tác, cô Đ. có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du cũng báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo, lúc 10h15 ngày 29/10, trong tiết học môn Toán tại phòng học lớp 10D do cô B.T.T.Đ. giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh bạn L.Đ.N.

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung ngay trong lớp học. (Ảnh cắt từ clip)

Toàn bộ sự việc được ghi lại qua hệ thống camera giám sát trong lớp. Sau đó, video được trích xuất và đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc này liên quan đến cô giáo N.T.Q.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng video.

Sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu làm việc với 2 giáo viên để nghe báo cáo, tường trình và nắm bắt thông tin.

Trả lời trên Báo Tiền Phong, bà Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du cho biết, trong buổi làm việc, giáo viên dạy toán giải trình rằng khi H. dùng hộp đựng điện thoại gõ vào đầu N., cô nghĩ học sinh chỉ đùa nghịch do chưa nộp điện thoại.

Sau đó, cô đi lên bàn giáo viên nên không chứng kiến việc H. tiếp tục đánh bạn. Nữ giáo viên cũng nhận thấy bản thân chưa phản ứng kịp thời trước hành vi của học sinh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du cũng mời đại diện phụ huynh của 2 học sinh đến làm việc, với sự tham gia của cán bộ Công an phường Thành Sen. Tại buổi làm việc, 2 gia đình thống nhất tự thỏa thuận giải quyết sự việc.

Sau đó, phụ huynh đưa em N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, có 2 giáo viên đi cùng. Kết quả thăm khám xác định nam sinh bị thủng màng nhĩ trái và phải nhập viện điều trị.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du nhận định đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục động viên, ổn định tâm lý học sinh; phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân để có hình thức xử lý phù hợp.