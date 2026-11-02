Dự kiến giảm gần 50% trường cao đẳng, trung cấp

Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp), công bố ngày 2/11.

Cụ thể, cả nước hiện còn 234 trường cao đẳng, trung cấp, giảm 110 đầu mối so với tháng 7 năm ngoái (gần 32%). Dự kiến, sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số đầu mối giảm khoảng 47,7%, tức còn giảm tiếp 54 trường.

Ngoài kết quả đạt được, quá trình này còn một số hạn chế, vướng mắc liên quan tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành việc sắp xếp đúng tiến độ, thực chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả.

"Không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo", kết luận nêu.

Với giáo dục đại học, Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống, trình Chính phủ trước ngày 10/11.

Cả nước đang sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường công ở bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị hồi tháng 7, số đầu mối cơ sở giáo dục đại học giảm ít nhất 20%, tỷ lệ tối thiểu với giáo dục nghề nghiệp là 30%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc này hướng tới nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đầu tư công.

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị. Ảnh: Website trường