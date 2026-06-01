Hôm nay, hoc·sinh Hà Nội chính thức khởi động "cuộc đua" vào trường THPT chuyên

Buổi sáng, thí sinh làm bài thi chuyên các môn Văn, Toán (dành cho thí sinh thi chuyên Toán, Tin), Ngoại ngữ khác.

Buổi chiều thí sinh làm bài thi chuyên các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh.

Thời gian làm bài các môn chuyên là 150 phút.

Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội đều giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu như năm ngoái, tổng 2.730.

Những em đăng ký vào lớp 10 chuyên phải trải qua hai vòng. Vòng một là sơ tuyển, căn cứ vào điểm học bạ, kết quả thi học sinh giỏi và các hoạt động xã hội của học sinh.

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng (2-5 điểm mỗi giải) + học bạ (2-3 điểm mỗi năm nếu đạt học lực khá, giỏi). Nếu đạt từ 8 điểm trở lên, thí sinh đủ điều kiện vào vòng hai.

Vòng thi tuyển diễn ra với bốn môn: Toán, Văn, Anh và môn chuyên. Thí sinh không được cộng điểm khuyến khích, ưu tiên. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, cộng với môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50.

Chỉ tiêu chi tiết vào các trường THPT chuyên năm nay như sau: