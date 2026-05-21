Tranh cãi về độ khó của bài Đọc hiểu tiếng Anh đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026

Một bài Đọc - Hiểu trong đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm học 2025 - 2026 của cụm trường THPT số 1 Hà Nội đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội bởi mức độ học thuật và hệ thống từ vựng được đánh giá là quá phức tạp so với năng lực chung của học sinh phổ thông.

Đoạn văn xoay quanh chủ đề biến đổi khí hậu và quá trình quang hợp của thực vật. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tranh luận không nằm ở nội dung khoa học, mà ở cách diễn đạt dày đặc thuật ngữ và cấu trúc học thuật nâng cao.

Ngay phần mở đầu, đoạn văn đã sử dụng hàng loạt từ vựng mang tính chuyên ngành đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu như: climatic perturbations, atmospheric compositional parameters, photosynthetic mechanisms, terrestrial biotopes,...

Nhiều người cho rằng cách viết này có độ khó vượt xa chuẩn đọc hiểu thông thường của bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi đặt lên "bàn cân" so sánh, đa số ý kiến cho rằng văn phong của bài đọc tương đương với các tài liệu luyện thi học thuật quốc tế ở trình độ cao, thậm chí tiệm cận phong cách ngôn ngữ thường xuất hiện trong các bài nghiên cứu hoặc kỳ thi chuẩn hóa dành cho bậc sau đại học.

Bên cạnh tranh luận về độ khó, một số ý kiến cũng đặt ra nghi vấn về xu hướng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI và chatbot để "nâng cấp" văn phong đề đọc.

Nhiều người cho rằng nếu lạm dụng cách viết này, đề thi có nguy cơ bị đẩy nặng về mặt từ vựng và hình thức diễn đạt, trong khi giá trị đánh giá khả năng đọc hiểu thực chất của học sinh chưa chắc tăng tương ứng. Theo các ý kiến tranh luận, mục tiêu của bài Đọc - Hiểu trong đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT nên là đánh giá khả năng nắm bắt thông tin, suy luận và xử lý ngôn ngữ của học sinh, thay vì tập trung quá mạnh vào việc giải mã các thuật ngữ hiếm gặp.

Một số ý kiến của netizen về đề thi. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc tăng độ khó là xu hướng dễ hiểu trong bối cảnh các kỳ thi ngày càng hướng tới phân loại năng lực. Những người ủng hộ cách ra đề này cho rằng học sinh hiện nay có nhiều điều kiện tiếp cận tài liệu quốc tế, đồng thời việc xuất hiện các văn bản học thuật sẽ giúp người học làm quen với tiếng Anh chuyên sâu sớm hơn.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, màn tranh luận "xoay quanh" vấn đề này phần nào phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn đối với chất lượng và định hướng của đề thi tiếng Anh trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, đặt ra câu hỏi về việc xây dựng các bài đọc sao cho vừa có tính học thuật, vừa phù hợp với năng lực tiếp nhận của đa số học sinh.