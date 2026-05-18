Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng chính phủ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5/2026 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (tuyển sinh) hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm công bằng, hiệu quả trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Trong những năm qua, Kỳ thi và tuyển sinh đã được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, chuyên nghiệp, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và yêu cầu tuyển sinh, được xã hội đồng thuận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh vừa qua vẫn còn những hạn chế, bất cập, trong đó một số thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận; việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc; trong tuyển sinh vẫn còn hiện tượng tuyển vượt quá quy định bảo đảm chất lượng; việc quy đổi điểm ở một số cơ sở đào tạo còn bất hợp lý.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của Kỳ thi và tuyển sinh thời gian qua; đồng thời chủ động, tích cực chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi, tuyển sinh năm 2026 bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, gia đình, các cơ sở giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Tổ chức Kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí

Trong đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tổ chức Kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh bảo đảm yêu cầu chuyên môn, an toàn, nghiêm túc, thực chất, phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, vùng, miền và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp triệt để theo thẩm quyền; kịp thời phổ biến rõ Quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức thi; ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích Kỳ thi

Đồng thời, tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích Kỳ thi; chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ gọn nhẹ, đơn giản, thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi thi, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính theo lộ trình đã được công bố, bảo đảm chặt chẽ, an ninh, an toàn.

Tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Kỳ thi, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của Kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau Kỳ thi; việc công bố kết quả Kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch; đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi Kỳ thi theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi, tuyển sinh, nhất là đối với học sinh, phụ huynh học sinh, các cơ sở giáo dục, đào tạo và các đối tượng liên quan, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, minh bạch, góp phần tạo sự tham gia tích cực, ủng hộ, hỗ trợ của Nhân dân và đồng thuận của xã hội về công tác tổ chức Kỳ thi.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thi tại địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để Kỳ thi được diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc dạy và học, ôn tập, hoàn thành chương trình lớp 12 theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương, chủ động bố trí, hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục, tổ chức thi thử bảo đảm hiệu quả; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực người học; tuyển sinh sát với nhu cầu thực tế của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tổ chức tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi nắm rõ Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, không vi phạm Quy chế thi; có giải pháp trong công tác coi thi nhằm phòng, chống việc sử dụng thiết bị, công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn bảo đảm tính phân loại, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi, tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ, hỗ trợ của Nhân dân.

Bảo đảm tất cả các khâu của Kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy học và thi, tuyển sinh trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trường thi; chỉ đạo các lực lượng làm công tác thi thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân cấp quản lý bảo đảm tất cả các khâu của Kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy cử cán bộ Cơ yếu tham gia bảo mật trong quá trình chuyển đề thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo đúng quy định pháp luật về gửi nhận, quản lý thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi đặt Điểm thi phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vật tư, trang thiết bị, nhân lực; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở và các điều kiện cần thiết khác cho học sinh nhất là đối với học sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; bảo đảm không có thí sinh nào vì điều kiện giao thông, khó khăn về ăn, ở hoặc những lý do khác có thể khắc phục được mà không dự thi được.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi, bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Kỳ thi; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử ỉý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan theo quy định, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong Kỳ thi.

Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ việc ký số, xác thực, mã hóa và giải mã trong quá trình chuyển đề thi và các nhiệm vụ khác có liên quan bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật theo đúng quy định về truyền nhận thông tin bí mật nhà nước.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, giáo viên trong quá trình dạy và học, ôn tập cũng như trong quá trình tổ chức Kỳ thi theo quy định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả...