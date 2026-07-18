Chọn tổ hợp môn lớp 10: Đừng chọn nhẹ nhàng rồi hy vọng ngành hot

Quyết định này không chỉ gói gọn trong ba năm học phổ thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp của các em trong 5 đến 7 năm tới.

Lựa chọn tổ hợp phải đón đầu nhu cầu xét tuyển đại học

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh những năm gần đây, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi các trường đại học top đầu đang tăng mạnh chỉ tiêu cho các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Mối băn khoăn lớn nhất là làm sao chọn tổ hợp từ năm lớp 10 để học sinh không tự đánh mất cơ hội tham gia các kỳ thi này khi lên lớp 12.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Quốc Hoàn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho biết, việc lựa chọn tổ hợp môn học với học sinh THPT sẽ tùy theo đặc điểm của từng nhà trường. Nhưng nhìn chung, các nhà trường đều sẽ lựa chọn các tổ hợp chính để đáp ứng nhu cầu xét tuyển đại học cho các em sau này, dựa trên đặc điểm đội ngũ giáo viên sẵn có. Trên cơ sở về nhu cầu xã hội, phương thức xét tuyển vào đại học cũng như đội ngũ hiện có, các nhà trường sẽ sắp xếp các môn học theo những tổ hợp cụ thể.

Theo thầy Hoàn, hiện nay học sinh không thể đòi hỏi học nhẹ nhàng mà sau này lại được chọn những ngành học xu hướng, có sức hút lớn. Bởi các ngành này thường yêu cầu học sinh phải thực sự có năng lực và kiến thức phổ thông sâu rộng, nên học sinh bắt buộc phải học. Trong kỷ nguyên mà khoa học công nghệ và năng lực thực chất lên ngôi, mỗi học sinh nên chuẩn bị cho mình những kiến thức nhất định và tự rèn luyện phẩm chất năng lực thực sự.

Thầy Nguyễn Quốc Hoàn chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh.

Các môn học ở bậc phổ thông có liên hệ thực tiễn nhiều thường nằm ở các môn Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ. Tất nhiên, Khoa học xã hội cũng rất cần nhưng là cần những con người có năng lực thật sự, chứ không phải là nơi để học sinh vì lười học, không học được môn khác rồi mới lựa chọn. Khoa học xã hội là một môn học khoa học, không thể đánh đồng với năng lực yếu rồi lựa chọn.

Bốn nguyên tắc để xác định tổ hợp vừa vặn cho tương lai

Trước thực tế nhiều học sinh đang có tâm lý chọn nhóm môn nhẹ nhàng để né các môn học khó mà chưa đánh giá đúng năng lực cốt lõi, thầy Hoàn đưa ra lời khuyên thiết thực dành cho các em khi đứng trước quyết định này.

Cụ thể, học sinh nên chọn những môn học hay tổ hợp môn dựa trên các tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất là phải phù hợp sở thích, năng lực của mình và bản thân có thể học tốt. Thứ hai là các môn học này phải đảm bảo sau 3 năm có các trường đại học mà học sinh dự định đăng ký xét tuyển. Thứ ba là sau 5 đến 10 năm và lâu hơn nữa, các ngành nghề này phải phát triển tốt và xã hội có nhu cầu nhân lực lớn. Cuối cùng, học sinh cũng nên xét theo cả hoàn cảnh gia đình, xem ngành nghề hướng đến thì gia đình có truyền thống hay có thể hỗ trợ cho mình được hay không.

Thầy Hoàn nhấn mạnh, thay vì chạy theo tâm lý đám đông hay chọn cách né khổ tạm thời, sự định hướng tỉnh táo từ phụ huynh và học sinh dựa trên năng lực thực chất ngay từ lớp 10 chính là chìa khóa để làm chủ cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.