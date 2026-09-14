TPHCM chấm KPI, thu nhập tăng thêm của giáo viên hàng chục triệu/tháng được tính lại

Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại và sử dụng kết quả đánh giá đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trong quý 3/2026. Theo đó, việc đánh giá được thực hiện theo chỉ số hiệu suất công việc (KPI), làm cơ sở để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Chấm điểm trên thang 100

Đối với viên chức quản lý, kết quả đánh giá được lượng hóa trên thang điểm 100. Trong đó, 30 điểm dành cho các tiêu chuẩn chung như ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương và xây dựng đoàn kết nội bộ.

70 điểm còn lại tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gồm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cách đánh giá cũng được lượng hóa trên thang điểm 100.

Trong đó, 30 điểm dành cho các tiêu chuẩn chung như ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, phối hợp trong công tác...

70 điểm được tính dựa trên kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, năng lực tham mưu và kỹ năng xử lý công việc.

Như vậy, phần lớn điểm số được dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ, thay vì chỉ đánh giá về phẩm chất, ý thức hoặc quá trình công tác.

Có điểm thưởng cho sáng kiến, thành tích nổi trội

Quy định mới cũng cho phép cá nhân được tính điểm thưởng nếu có thành tích nổi trội hoặc sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TPHCM) trong ngày tựu trường. Ảnh: Tuấn Hùng

Các trường hợp được xem xét gồm cá nhân có sản phẩm minh chứng cụ thể đối với những công việc quan trọng, phức tạp, yêu cầu chuyên môn cao hoặc có ảnh hưởng lớn đến đơn vị. Công việc phải được hoàn thành trước ít nhất 50% tiến độ được giao hoặc hoàn thành trong thời gian gấp dưới 2 ngày làm việc nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, cá nhân có cách làm hay, sáng kiến mới được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị cũng được xem xét tính điểm thưởng.

Mỗi công việc được xác nhận là thành tích nổi trội hoặc sáng kiến mới được tính điểm thưởng bằng 5% tổng điểm KPI của công việc đó.

Tổng điểm thưởng không quá 10%, tương đương tối đa 7 điểm trong kỳ đánh giá. Điểm thưởng được cộng trực tiếp vào tổng điểm KPI. Nếu tổng điểm sau khi cộng vượt 100 thì được quy về mức tối đa 100 điểm.

Cá nhân tự xác định thành tích, sáng kiến đủ điều kiện nhận điểm thưởng. Cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng trực tiếp sẽ xem xét, xác nhận và đánh giá kết quả trên phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ có thể bị xếp loại không hoàn thành

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ được giao trong quý thì xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trừ trường hợp không hoàn thành vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Để được xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cá nhân phải có tổng điểm đánh giá từ 90 điểm trở lên, đồng thời hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Trong tổng số nhiệm vụ được giao, ít nhất 30% phải hoàn thành vượt mức yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Tỷ lệ cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng phải thực hiện theo quy định. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tỷ lệ này không vượt quá 20% tổng số cán bộ thuộc diện quản lý tại cơ quan, đơn vị, không tính người đứng đầu.

Đối với người đứng đầu, kết quả đánh giá còn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Nếu tập thể hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trừ trường hợp bất khả kháng được xác nhận, người đứng đầu sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Việc đánh giá cấp phó và các thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và mức độ liên đới trách nhiệm đối với kết quả chung của tập thể.

Việc triển khai đánh giá bằng KPI từ quý III/2026 đánh dấu bước thay đổi trong cách đánh giá viên chức ngành giáo dục TPHCM, khi kết quả thực hiện nhiệm vụ được lượng hóa và gắn với việc thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98.