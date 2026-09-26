Thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn: Điều phụ huynh lo, nhà trường nói gì?

Bộ GDĐT dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Ngữ văn

Hiện kỳ thi lớp 10 do Sở GDĐT từng địa phương lựa chọn, bao gồm gồm 3 môn thi, công bố trước ngày 31/3 hàng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Mới đây, Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp. Theo đó, Sở GDĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10.

Việc tiếp nhận học sinh được thực hiện theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Việc thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng phương án điều phối, phân bổ học sinh.

Đối với trường THPT không chuyên, số môn thi sẽ bao gồm 2 môn Toán (90 hoặc 120 phút) và Ngữ văn (120 phút), thay vì 3 môn như hiện nay. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Thông tin này đang nhận được quan tâm từ phụ huynh, học sinh, nhà trường và những người quan tâm đến giáo dục.

Phụ huynh và học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Chị Nguyễn Phương Hà, phụ huynh có con đang học THCS tại phường Yên Hòa, Hà Nội, cho rằng nếu phương án thi lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn được áp dụng, học sinh sẽ giảm áp lực thi cử, nhưng đồng thời có thể tạo ra những băn khoăn nhất định trong quá trình học tập.

Theo chị Hà, Tiếng Anh là môn học có tính ứng dụng cao và ngày càng cần thiết trong học tập, tuyển sinh cũng như công việc sau này. Vì vậy, chị cho rằng nên duy trì 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

"Tôi nghĩ nếu đã tổ chức thi tuyển thì nên có thêm môn Tiếng Anh để đánh giá tương đối toàn diện hơn năng lực của học sinh. Nếu chỉ thi Toán và Văn, phụ huynh có thể giảm được một phần áp lực cho con, nhưng học sinh lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào hai môn thi, trong khi các môn khác dễ bị xem nhẹ", chị Hà nói.

Cùng quan tâm đến phương án này, anh Trần Minh Đức, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại Hà Nội, cho rằng việc giảm số môn thi có thể giúp học sinh giảm áp lực học nhiều, có thêm thời gian học tập, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động khác.

Tuy nhiên, theo anh Đức, nếu chỉ thi hai môn, cách thức tổ chức tuyển sinh cần được tính toán kỹ để bảo đảm công bằng giữa học sinh và hạn chế tình trạng quá phụ thuộc vào kết quả của một vài môn học.

"Nếu chỉ thi hai môn thì đề thi phải đủ khả năng phân loại học sinh, nhất là ở những địa phương có số lượng học sinh đăng ký vào trường công lập lớn. Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần có phương án để đánh giá được quá trình học tập của học sinh, thay vì chỉ dựa vào điểm thi", anh Đức nêu ý kiến.

Đồng tình với dự thảo chỉ thi Toán, Văn, chị Lê Huyền, phường Hà Đông, Hà Nội cho biết việc giảm từ 3 môn xuống 2 môn có thể giúp kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhẹ hơn về mặt tổ chức và giảm áp lực ôn thi cho học sinh.

"Thi bao nhiêu môn cũng từng đó áp lực nhưng nếu ít số môn hơn thì các con sẽ học đỡ vất vả hơn và tiến tới sau này không còn kỳ thi vào lớp 10 như hiện nay nữa. Tôi ủng hộ dự thảo của Bộ GDĐT", chị Huyền bày tỏ.

Thi 2 môn vào lớp 10 là một hướng giảm áp lực cho học sinh

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Vũ Thi Thuý Hằng, Phó Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết thi 2 môn vào lớp 10 là một hướng giảm áp lực cho học sinh. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi kỳ thi vào lớp 10 công lập có tính cạnh tranh cao, phương án hai môn cần bảo đảm khả năng đánh giá, phân loại công bằng.

Cô Hằng cũng khẳng định, giảm số môn thi không có nghĩa là thu hẹp mục tiêu học tập của các em. Với nhà trường, Tiếng Anh vẫn giữ vị trí quan trọng trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt hăng say học tập. Ảnh: NTCC

"Chúng tôi muốn học sinh được sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập, chứ không chỉ học để làm bài thi. Toán và Ngữ văn cần được chuẩn bị vững vàng cho kỳ tuyển sinh; Tiếng Anh và các môn học khác vẫn phải được dạy học nghiêm túc để các em có nền tảng tiếp tục học ở bậc THPT", cô Hằng cho hay.

Theo cô Hằng, ngay từ đầu năm học, nhà trường bắt đầu bằng khảo sát chất lượng để thấy rõ năng lực và phần kiến thức còn thiếu của từng học sinh. Sau đó, nhà trường tổ chức khảo sát hằng tháng đối với lớp 9. Điều quan trọng là sau mỗi lần khảo sát, giáo viên và tổ chuyên môn phải phân tích kết quả theo từng học sinh, từng lớp, từng dạng kiến thức; xác định nhóm đã vững, nhóm cần củng cố và nhóm cần được quan tâm sát hơn.

"Từ dữ liệu đó, các tổ chuyên môn cùng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, xem lại những nội dung học sinh thường sai, điều chỉnh cách ôn tập và đề ra giải pháp cụ thể cho từng nhóm. Với nhóm học sinh cần quan tâm, giáo viên theo dõi sự tiến bộ qua từng tháng, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh để hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi không chỉ nhìn vào một tỷ lệ chung của toàn khối; điều nhà trường cần biết là sau mỗi tháng, những học sinh đang gặp khó khăn đã tiến bộ đến đâu và cách hỗ trợ nào thực sự hiệu quả.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi chuyên cần, phương pháp tự học; các em cũng được tư vấn nguyện vọng và hướng đi sau THCS. Chúng tôi mong mỗi học sinh bước vào kỳ thi với kiến thức vững hơn, tâm thế chủ động hơn và một lựa chọn phù hợp với năng lực của mình", cô Hằng cho biết.

Nêu quan điểm về dự thảo mới này, TS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng nếu phải thực hiện việc thi tuyển, cô đồng ý đề xuất việc thi 2 môn Toán và Ngữ văn vì cả những cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như nhiều kinh nghiệm nhiều thời gian qua.

"Thời gian thi của hai môn cũng nên cân nhắc cần bằng nhau. Vì số tiết học trong chương trình hiện nay cũng bằng nhau. Nếu đề thi xây dựng 100% tự luận và làm trên giấy, thời gian thi là 120 phút. Nếu đề thi với các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận (môn Ngữ văn) và làm bài thi trên máy, thời gian thi là 90 phút".