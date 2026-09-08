Hà Nội sẽ thí điểm khảo sát học sinh chung năm học 2026-2027, tiến tới xét tuyển vào lớp 10 trong tương lai

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT, chia sẻ lộ trình tuyển sinh lớp 10 theo hướng khách quan, công bằng, giảm áp lực, trong đó tính đến phương án xét tuyển.

Theo đó, Hà Nội đang nghiên cứu một lộ trình đổi mới theo hướng thận trọng, từng bước. Trong năm học 2026 - 2027, thành phố dự kiến khảo sát, đánh giá ở một số khối lớp, môn học theo hướng thực hiện thống nhất trên toàn thành phố; qua đó, từng bước hình thành mặt bằng đánh giá chung, bảo đảm tính khách quan, công bằng và xuyên suốt.

Cụ thể, năm học này, Sở dự kiến tổ chức khảo sát, đánh giá chung đề, chung đợt ở một số khối lớp như 5, 9, 10, 11 và 12. Trước mắt, Sở có thể chọn 3 môn Ngữ văn/Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Trên cơ sở lộ trình này, trong tương lai, Hà Nội có thể tính đến phương án tuyển sinh vào lớp 10 dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là kết quả đánh giá phải chính xác, khách quan và có độ tin cậy cao.

Việc tổ chức khảo sát, kiểm tra trên máy tính cũng là một hướng đang được nghiên cứu vì nó phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, với kỳ tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn, Hà Nội cần thí điểm, thử nghiệm và đánh giá đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất, an toàn, quy trình nghiệp vụ và đội ngũ tổ chức trước khi triển khai trên diện rộng.

Vì vậy, học sinh và phụ huynh có thể nhìn nhận đây là một quá trình chuẩn bị, thử nghiệm và hoàn thiện từng bước, chứ không phải một sự thay đổi phương thức tuyển sinh được thực hiện ngay lập tức.

Trước băn khoăn về việc xét tuyển vào lớp 10 có đủ tin cậy, ông Bình cho biết: "Thực tế, kết quả đánh giá được thực hiện tại từng nhà trường có thể có sự khác nhau về cách thức và mức độ đánh giá. Vì vậy, để có cơ sở so sánh, cần từng bước xây dựng một thước đo chung, qua đó đánh giá sự tiến bộ và mức độ đạt được của học sinh trên phạm vi toàn thành phố.

Đó cũng là lý do Hà Nội dự kiến thí điểm khảo sát chung đề, chung thời điểm đối với một số khối lớp, một số môn học trong năm học 2026 - 2027. Mục tiêu trước hết là đo lường sự tiến bộ của học sinh, đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu đặt ra và có cơ sở để các nhà trường nhìn lại chất lượng giáo dục.

Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu trong tương lai tuyển sinh vào lớp 10 dựa trên kết quả học tập và rèn luyện thì trước hết, kết quả đó phải bảo đảm tính chính xác, khách quan.

"Mục tiêu cuối cùng vẫn là giảm áp lực cho học sinh, bảo đảm công bằng và khách quan trong tuyển sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Vì thế, giảm áp lực thi vào lớp 10 không nên chỉ được nhìn từ việc có bao nhiêu môn thi hay áp dụng phương thức thi tuyển hay xét tuyển, mà phải giải quyết đồng thời bài toán về trường lớp, cơ hội học tập, chất lượng đánh giá và độ tin cậy của dữ liệu", ông Bình cho hay.