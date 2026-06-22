Thực hư phổ điểm lớp 10 của 151.000 thí sinh TPHCM

Phổ điểm lan truyền trên mạng chưa chính xác

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một bảng thống kê được cho là phổ điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, năm học 2026-2027.

Theo dữ liệu được chia sẻ, phổ điểm này thống kê kết quả của hơn 151.000 thí sinh. Bảng thống kê cũng cho thấy hơn 109.000 thí sinh đạt trên mức trung bình (từ 15 điểm trở lên) và hơn 19.000 thí sinh đạt mức xuất sắc (trên 24 điểm) cho 3 môn thi.

Ngoài việc tổng hợp kết quả chung, bảng phổ điểm còn phân tích điểm số theo từng khu vực để thí sinh và phụ huynh tham khảo, đối chiếu.

Ngay sau khi xuất hiện, bảng thống kê phổ điểm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Trên nhiều diễn đàn, không ít phụ huynh chia sẻ, tính toán và đối chiếu điểm số của con em mình với dữ liệu được lan truyền để dự đoán khả năng trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Bảng thống kê được cho là phổ điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM lan truyền trên mạng xã hội

Sự chú ý đặc biệt dành cho bảng thống kê phổ điểm xuất phát từ việc đến nay TPHCM vẫn chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 thường. Trong lúc chờ đợi kết quả chính thức, nhiều gia đình kỳ vọng phổ điểm có thể trở thành cơ sở tham khảo để đánh giá cơ hội trúng tuyển của con.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong chiều 22/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, khẳng định đây không phải là phổ điểm chính thức.

"Tôi không rõ bảng thống kê này có nguồn gốc từ đâu. Những cá nhân đăng tải thông tin không chính xác phải chịu trách nhiệm về nội dung đã công bố", ông Phong lưu ý.

Phổ điểm năm ngoái ra sao?

Dù đã công bố điểm thi cùng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, TPHCM hiện vẫn chưa thông tin về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc chậm công bố điểm chuẩn không phải do khâu xử lý dữ liệu mà là một giải pháp kỹ thuật nhằm xác định chính xác số lượng học sinh thực sự có nhu cầu học tại các trường THPT.

Năm 2026 là năm đầu hệ thống xác nhận nhập học của 5 trường chuyên trên địa bàn TPHCM được kết nối và đồng bộ dữ liệu. Các trường gồm Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) và bốn trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT TPHCM là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Nhờ hệ thống liên thông này, học sinh trúng tuyển vào nhiều trường chuyên chỉ được lựa chọn xác nhận nhập học tại một trường duy nhất. Sau khi hoàn tất xác nhận, hệ thống sẽ tự động khóa quyền xác nhận ở các trường còn lại, qua đó loại bỏ tình trạng giữ chỗ ở nhiều trường cùng lúc.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Năm 2025, khi TPHCM chưa sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có hơn 76.000 thí sinh tham dự.

Thống kê năm ngoái cho thấy, ở môn Toán, phần lớn thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 6,5 đến 7,5 điểm. Trong đó, có 36 bài thi đạt điểm 10.

Với môn Ngữ văn, điểm thi tập trung chủ yếu từ 6 đến 7 điểm. Mức điểm phổ biến nhất là 7 điểm với 5.936 thí sinh, tiếp đến là 6,5 điểm với 5.718 thí sinh và 6 điểm với 5.491 thí sinh. Năm 2025, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Điểm cao nhất ghi nhận được là 9,5 điểm và chỉ có 2 thí sinh đạt mức điểm này.

Ở môn tiếng Anh, có 488 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trong khi năm 2024 con số này là 1.707 thí sinh. Phổ điểm môn tiếng Anh tập trung nhiều nhất ở mức 7,25 điểm với 3.143 thí sinh. Các mức điểm phổ biến tiếp theo là 7,5 điểm với 3.050 thí sinh và 8 điểm với 3.022 thí sinh.