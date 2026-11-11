Dự kiến bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn: Thầy giáo trường chuyên Nghệ An nói "Cần cân nhắc trên mọi phương diện"

Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn

Sáng 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu lấy ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THTP chuyên với nhiều điểm mới. Trong đó, nội dung gây quan tâm nhất trong Quy chế là đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn và tổ chức lớp chuyên theo khối.

Nghĩa là thay cho việc tổ chức lớp chuyên theo từng môn học như hiện nay, dự thảo quy định trường chuyên tổ chức lớp học theo 3 khối chuyên: khối Khoa học tự nhiên (gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học); khối Khoa học xã hội (gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và khối Ngoại ngữ. Kỳ thi vào lớp 10 cũng sẽ có 3 bài thi Toán, Văn và một bài thi theo khối chuyên tương ứng.

Căn cứ mức độ đáp ứng các điều kiện về đội ngũ, chương trình, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và phương án tuyển sinh, Sở GDĐT (đối với trường chuyên thuộc tỉnh) hoặc cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên trực thuộc) sẽ quyết định thời điểm áp dụng quy định mới tại từng trường, vào năm học 2027-2028 hoặc 2028-2029.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, thầy Trần Trung Hiếu - Giáo viên Lịch sử với 30 năm kinh nghiệm dạy tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, bày tỏ băn khoăn và cho rằng trường THPT chuyên không đơn thuần là một mô hình trường học có chất lượng đầu vào cao. Đây còn là môi trường phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển năng lực của những học sinh có năng khiếu; là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước. Vì vậy, mọi thay đổi về quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên cần được cân nhắc trên nhiều phương diện.

Đổi mới cần có lộ trình, có sự chuẩn bị

Thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên dạy Văn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM, ý kiến việc chuyển từ tuyển sinh theo môn sang tuyển sinh theo khối có thể giúp học sinh phát triển tư duy liên ngành, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng đặc biệt ở từng môn học.

"Đổi mới giáo dục không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc xóa bỏ hoàn toàn một mô hình đang tồn tại mà có thể bắt đầu từ việc nhận diện những hạn chế của mô hình ấy để điều chỉnh. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu phương án kết hợp đánh giá năng lực liên ngành với đánh giá năng khiếu chuyên biệt thay vì đặt hai phương thức này trong thế phải lựa chọn một trong hai. Trước khi triển khai rộng rãi, cần có nghiên cứu thực tiễn, đánh giá tác động, thí điểm ở những cơ sở đủ điều kiện và lấy ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh, chuyên gia giáo dục.

Tôi cho rằng, bất kỳ sự đổi mới nào trong giáo dục cũng cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra những điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, trước đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là tâm lý lo lắng, hoang mang của học sinh và phụ huynh khi đã đi được hơn 1/4 chặng đường của năm cuối cấp" - thầy Đức Anh bày tỏ.

Theo thầy Đức Anh, trên thực tế, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chuyên, nhiều học sinh đã xác định năng lực, sở trường và xây dựng lộ trình học tập từ rất sớm. Phía sau sự chuẩn bị ấy không chỉ là những giờ học miệt mài của các em mà còn là sự đầu tư về thời gian, công sức, tài chính và cả những kỳ vọng của gia đình. Vì vậy, nếu phương thức tuyển sinh thay đổi khi học sinh đã đi được một chặng đường dài, các em và phụ huynh khó tránh khỏi cảm giác bị động, bất an.

Điều đáng lo ngại không chỉ là học sinh phải học thêm những gì, thi thêm những gì mà còn là các em không biết những nỗ lực đã bỏ ra liệu có còn phù hợp với cách tuyển sinh mới hay không. Đặc biệt, với những học sinh có năng khiếu nổi trội ở một môn học, việc chuyển sang đánh giá năng lực theo khối cũng có thể tạo thêm áp lực, khiến các em phải phân tán thời gian và sức lực cho nhiều lĩnh vực khác.

"Tôi không phản đối đổi mới, bởi giáo dục muốn phát triển thì không thể đứng yên. Tuy nhiên, đổi mới cần có lộ trình, có sự chuẩn bị và phải đặt tâm lý, quyền lợi chính đáng của người học ở vị trí trung tâm. Những thay đổi lớn về tuyển sinh cần được thông báo đủ sớm, hướng dẫn rõ ràng, có thời gian chuyển tiếp hợp lý để học sinh, phụ huynh và nhà trường chủ động thích ứng.

Suy cho cùng, một chính sách giáo dục tốt không chỉ được đánh giá qua tính tiến bộ của ý tưởng mà còn qua sự an tâm, niềm tin và cơ hội phát triển mà chính sách ấy mang lại cho người học. Chúng ta có thể thay đổi cách thi, cách tuyển sinh, nhưng đừng để học sinh phải đánh đổi sự bình tâm và những năm tháng nỗ lực của mình chỉ vì chưa kịp thích nghi với một sự thay đổi" - thầy Đức Anh bày tỏ.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, cũng cho rằng điều đáng lo là phương thức tuyển sinh mới có thể lựa chọn được những học sinh có nền tảng kiến thức rộng nhưng lại bỏ sót một số em có năng khiếu chuyên biệt.

"Theo tôi, không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn phương thức tuyển sinh hiện nay. Điều cần làm là cải tiến chất lượng đề thi chuyên, tăng khả năng đánh giá tư duy, năng lực giải quyết vấn đề và giảm những câu hỏi nặng về kỹ thuật luyện thi. Các môn học khác vẫn cần được bảo đảm ở mức nền tảng phù hợp. Sau khi trúng tuyển, học sinh hoàn toàn có thể được tăng cường học liên môn, nghiên cứu khoa học và phát triển những năng lực mới.

Trường chuyên không nhất thiết phải tuyển những học sinh giỏi đều tất cả các môn. Điều quan trọng hơn là phát hiện đúng những học sinh có tài năng nổi trội và tạo điều kiện để các em phát triển tài năng ấy. Đổi mới giáo dục là cần thiết nhưng đừng để việc đổi mới phương thức tuyển sinh vô tình đóng lại cánh cửa đối với những học sinh có năng khiếu đặc biệt, chỉ vì các em không giỏi đều những môn học khác" - Thạc sĩ Sơn nêu quan điểm.