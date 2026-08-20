Sau kỳ thi lại Chuyên Tuyên Quang: Nhìn thẳng vào những bất thường

Ðiểm trung bình giảm từ 8,51 xuống 6,45

Theo dữ liệu thống kê từ Bộ GD&ĐT, điểm trung bình cá nhân của toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã sụt giảm từ 8,51 điểm ở lần thi đầu tiên xuống còn 6,45 điểm ở lần thi thứ hai, tương ứng mức giảm bình quân 2,05 điểm mỗi học sinh. Đáng chú ý, có tới trên 99% số thí sinh ghi nhận điểm trung bình giảm, trong khi toàn bộ 207 điểm 10 tuyệt đối (Toán: 147, Hóa: 34, Sử: 21, Sinh: 4, ngoại ngữ:1) từng xuất hiện ở lần thi thứ nhất đã hoàn toàn biến mất ở lần thi thứ hai.

Ở lần thi thứ nhất, phổ điểm của thí sinh có sự lệch phải cao với mặt bằng điểm số tiệm cận mức tuyệt đối ở nhiều môn học. Tuy nhiên, sang lần thi thứ hai, mặt bằng điểm số đã dịch chuyển mạnh về phía dải điểm trung bình và trung bình khá.

Toàn bộ các môn thi đều ghi nhận sự sụt giảm về điểm trung bình. Nếu như ở lần thi thứ nhất, tỉ lệ bài thi dưới 5,0 điểm chỉ chiếm 0,55% với tổng cộng 6 bài thi trên toàn trường, thì ở lần thi thứ hai, số lượng bài thi dưới trung bình đã tăng vọt lên 195 bài. Mức độ sụt giảm này xuất hiện đồng đều ở cả các môn tự nhiên lẫn các môn xã hội.

Thí sinh thi lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỨC ANH

Môn Lịch sử ghi nhận mức biến động lớn nhất toàn trường khi điểm trung bình giảm tới 3,76 điểm, tụt từ 9,31 điểm ở lần thi thứ nhất xuống còn 5,55 điểm ở lần thi thứ hai. Nếu như ở lần thi đầu tiên, môn Lịch sử có tới 21 điểm 10 và không có bài thi nào dưới 6,5 điểm, thì ở lần thi thứ hai, điểm trung vị chỉ còn 5,75; có tới 31 thí sinh nhận điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ gần 28% và toàn bộ thí sinh dự thi lần 2 đều bị giảm điểm.

Đối với môn Toán, điểm trung bình lùi từ 9,58 điểm xuống 6,24 điểm, tương ứng mức giảm 3,34 điểm, sự sụt giảm đứng thứ hai. Ở lần thi thứ nhất, môn Toán ghi nhận 147 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, chiếm gần một nửa tổng số thí sinh dự thi. Bước sang lần thi thứ hai, toàn trường “trắng” điểm 10, đồng thời xuất hiện 58 bài thi dưới 5,0 điểm, chiếm tỉ lệ gần 18%. Trong số 326 thí sinh tham gia cả hai lần thi môn Toán, có tới 324 em bị giảm điểm.

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, phổ điểm lần 2 của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã tiệm cận với điểm trung bình chung của cả nước, không còn tình trạng lệch phải dị thường ở tất cả các môn.

Môn Sinh học ghi nhận điểm trung bình giảm 2,92 điểm, từ 8,79 điểm xuống 5,87 điểm, với tỉ lệ bài thi dưới 5,0 điểm ở lần thứ hai chiếm 15,8%. Môn ngoại ngữ giảm 2,40 điểm, từ điểm trung bình 7,88 xuống 5,48 điểm, số bài thi dưới trung bình tăng từ 4 bài lên 69 bài, chiếm trên 33% tổng số thí sinh dự thi. Môn Vật lí giảm 1,68 điểm, từ 8,32 điểm xuống 6,64 điểm, xuất hiện 22 bài thi dưới 5,0 điểm. Môn Hóa học giảm 1,49 điểm, từ điểm trung bình 9,02 xuống 7,53 điểm. Dù giảm điểm và không còn bài thi đạt điểm 10, Hóa học là môn tự nhiên giữ kết quả tốt nhất trong lần thi thứ hai với gần 40% bài thi đạt điểm từ 8,0 trở lên. Môn Địa lí giảm 1,02 điểm, từ 7,79 điểm xuống 6,77 điểm, với 4 thí sinh nhận điểm dưới trung bình.

Ở nhóm còn lại, môn Ngữ văn ghi nhận độ ổn định cao nhất khi điểm trung bình chỉ giảm nhẹ 0,35 điểm, từ 7,53 điểm xuống 7,18 điểm. Phổ điểm Ngữ văn ở lần thi thứ hai tiếp tục duy trì dạng hình chuông chuẩn với 58% bài thi đạt điểm khá và trên 23% đạt điểm giỏi và giảm nhẹ 0,35 điểm so với lần 1. Đối với môn Tin học, điểm trung bình giảm nhẹ 0,20 điểm, từ 7,01 điểm xuống 6,81 điểm và không có bài thi nào bị điểm dưới trung bình.

Những bài học cần dũng cảm nhìn nhận

Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, phổ điểm lần 2 của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã tiệm cận với điểm trung bình chung của cả nước, không còn tình trạng lệch phải dị thường ở tất cả các môn. Ông Tùng cho biết trong thống kê, sự chênh lệch từ 30% trở lên thường cho thấy những chỉ dấu bất thường. Trong các môn thi của thí sinh tại điểm thi này, có một số môn giảm điểm rất mạnh. Trong đó, mạnh nhất là Lịch sử (-40,4%), tiếp đến Toán (-34,9%), Sinh học (-33,2%), tiếng Anh (-30,9%) và tiếng Trung (-30,1%). Trong khi đó Ngữ văn và Tin học gần như ổn định, chỉ giảm lần lượt 4,6% và 2,9%.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, kết quả thi lại lần này cho thấy, điểm trung bình các môn có giảm so với lần 1. Sự chênh lệch này khẳng định quyết định hủy bỏ kết quả thi đợt 1 và tổ chức thi lại của Bộ GD&ĐT là hoàn toàn đúng đắn, nhằm duy trì sự nghiêm minh, trả lại tính công bằng và đánh giá chính xác năng lực thực chất của học sinh. Kết quả mới cũng phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của những sai phạm từng xảy ra tại điểm thi này, qua đó từng bước khôi phục niềm tin trong xã hội.

“Kết quả thi lại chính là căn cứ pháp lí để đánh giá. Cách giải quyết hiện nay đã bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những thí sinh “học thật, thi thật”, giúp các em có đủ điều kiện khách quan để xét tuyển và nhập học đại học ngay trong năm nay”. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

GS Nguyễn Đình Đức cho rằng, sự việc để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bài học thứ nhất nằm ở quy trình tổ chức kì thi. Những năm gần đây, đề thi đã có độ phân hóa tốt hơn hẳn, loại bỏ tình trạng “mưa” điểm giỏi và phản ánh sát thực năng lực học sinh.

Tỉ lệ điểm dưới trung bình ở các môn thuộc khối STEM hay ngoại ngữ là thước đo khách quan, đòi hỏi ngành giáo dục phải dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế để điều chỉnh phương pháp dạy và học. Bài học thứ hai là siết chặt công tác quản lí, giám sát và tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Về phương án xử lí các cá nhân liên quan, GS Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, yêu cầu phải xử lí nghiêm minh các vi phạm. Đối với những thí sinh trực tiếp tham gia hoặc đồng hành cùng sai phạm, việc xem xét kỉ luật cần dựa trên kết quả xác minh cụ thể với tinh thần nhân văn, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tạo cơ hội sửa sai cho những người trẻ tuổi.