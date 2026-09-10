Suất ăn bán trú chậm, muộn ở Hà Nội: UBND phường báo cáo thế nào?

UBND phường Tây Mỗ vừa báo cáo về việc cung cấp suất ăn bán trú chậm, muộn tại trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Đại Mỗ và trường Tiểu học Đại Mỗ 3 của phường Tây Mỗ.

Sau sắp xếp, trường có cơ sở chính tại tổ dân phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ với 1.354 học sinh, có một phân hiệu tại tổ dân phố Tháp với 2.007 học sinh. Số học sinh đăng ký ăn bán trú cả hai cơ sở là 3.293 học sinh.

Từ 7/9, việc nấu ăn tại trường do công ty TNHH Hương Việt Sinh thực hiện. Tuy nhiên, qua phản ánh của Ban giám hiệu và một số phụ huynh học sinh về việc chậm trễ chia suất ăn cho học sinh trong hai ngày 7 và 8/9, UBND phường kiểm tra thực tế và làm việc với nhà cung cấp.

Theo báo cáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chế biến, chia và vận chuyển suất ăn của đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ số lượng lớn học sinh tại trường và các phân hiệu.

Suất ăn bán trú tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức.

Công ty thiếu tủ nấu cơm, đơn vị phải tổ chức nấu 2 ca dẫn đến chậm muộn việc chia cơm cho học sinh. Một số nhân viên tuyển mới còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Việc phân công, phối hợp giữa các nhân viên trong quá trình chuẩn bị, chia suất ăn và vận chuyển suất ăn chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ.

Đơn vị cung cấp chưa bố trí đầy đủ xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn, đặc biệt để vận chuyển suất ăn lên các lớp học tại các tầng cao, dẫn đến việc vận chuyển và chia ăn còn mất nhiều thời gian gây chậm muộn giờ ăn, ảnh hưởng đến giờ nghỉ của học sinh theo kế hoạch; ảnh hưởng đến nền nếp và hoạt động chung của nhà trường.

Ngày 8/9 đơn vị cung cấp chậm muộn gần 100 suất ăn của học sinh. Ngày 7 và 8/9, UBND phường kiểm tra trực tiếp, lập biên bản và mời đơn vị Hương Việt Sinh đến làm việc yêu cầu ký cam kết khắc phục tình trạng trên.

Tuy nhiên, sau 2 ngày kể từ khi UBND phường và nhà trường yêu cầu khắc phục, đơn vị Hương Việt Sinh vẫn chưa khắc phục các tồn tại nêu trên, dẫn đến 2 lớp chưa đảm bảo thời gian tổ chức cho học sinh ăn trưa.

Nguyên nhân đơn vị chưa bổ sung đầy đủ tủ cơm có công xuất lớn đảm bảo phục vụ số học sinh trong công tác bán trú của trường, chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung đã cam kết với UBND phường và nhà trường, đặc biệt về bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ và thời gian cung cấp suất ăn theo thỏa thuận.

Bên cạnh đó cũng có nguyên nhân, hiện nay phân hiệu tại tổ dân phố Tháp được đầu tư xây dựng mới nên số học sinh phải chuyển sang học tập tạm thời tại trường THPT Tây Mỗ, việc nấu ăn chỉ tổ chức tại cơ sở trường chính sau đó vận chuyển đến phân hiệu cũng ảnh hưởng tới thời gian ăn của học sinh.

Tình trạng trên gây ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức bán trú, gây bức xúc trong phụ huynh học sinh và tạo dư luận không tốt.

Công ty TNHH Hương Việt Sinh tiếp thu các ý kiến của UBND phường, nhà trường và phụ huynh học sinh, đồng thời cam kết thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố và UBND phường.

Trước những tồn tại nêu trên, UBND phường đã họp và thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn bán trú đối với trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức kể từ 10/9.

Trong hai ngày 10/9 và 11/9, UBND phường sẽ thực hiện việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức để đảm bảo các học sinh được ăn liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

UBND phường sẽ lựa chọn đơn vị có thứ tự tiếp theo (ưu tiên đang cung cấp suất ăn cho các trường trên địa bàn phường) để tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho nhà trường từ ngày 14/9.

Liên tiếp những ngày theo phản ánh của báo chí, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra những bất cập trong tổ chức suất ăn cho học sinh. Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã B (Hà Nội) được đăng tải cho thấy một khay ăn gồm cơm trắng, giá đỗ, khoảng một thìa thịt băm và một xiên thịt. Tình trạng giao bữa ăn bán trú muộn cũng xảy ra tại một số trường trên địa bàn xã Thanh Oai. Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học và địa phương rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

UBND phường cũng trực tiếp làm việc với bà Ngô Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị xác minh, giải trình và chấp hành chế độ phát ngôn. Hiệu trưởng nhà trường cam kết không có phát ngôn trái quy định, trong quá trình làm việc, trao đổi với phụ huynh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để tạo sự thống nhất, đồng thuận, hiểu đúng chủ trương của Trung ương, thành phố.