Phụ huynh TPHCM lội nước, cõng con đến trường sau trận mưa lớn

Sau cơn mưa kéo dài chiều tối 22/9, không chỉ có sân trường, tất cả phòng học ở tầng trệt, phòng ban giám hiệu nhà trường đều bị ngập sâu.

Vừa bồng con vào lớp, chị Minh Anh (phường Hiệp Bình) thở dài, nói: “Chưa bao giờ nghĩ đưa con đi học lại vất vả như thế này. Mặc dù con học trên lầu nhưng tôi cũng không dám cho con tự vào lớp. Nước ngập, sình đóng thành lớp, rất dễ trượt té”.

Tương tự, chị Đinh Thanh Lan (phường Hiệp Bình) thở hổn hển vì quá mệt. Ngày thường, chị Lan chỉ mất khoảng 5 phút để đưa con vào lớp, còn khi trời mưa, ngập nước thì mất hơn 30 phút.

Nhìn lớp học đầy bùn sình, nhiều phụ huynh chung tay cùng giáo viên dọn dẹp. Trong lúc chờ phòng học khô ráo, học sinh được bố trí ở chung với các lớp trên lầu.

Cô Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Triệu cho biết chỉ cần mưa khoảng 1 giờ là trường chìm trong biển nước. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Có những ngày, UBND phường Hiệp Bình phải bố trí người mang máy bơm đến trường hỗ trợ bơm nước ra ngoài từ 3-4 giờ sáng.

“Nếu mưa kết hợp với triều cường thì xác định cả trường bị “tê liệt”. Điển hình như cơn mưa tối qua, hơn 7 giờ tối, cán bộ, giáo viên, nhân viên mới ra khỏi trường, nước ngập hơn bánh xe, trong khi ngoài Quốc lộ 13 nước đã rút đáng kể”, cô Hoa cho biết.

Phụ huynh đưa con đi học sáng 23/9

Chỉ tay vào vết loang trên tường, cô Hoa cho biết lần ngập sâu nhất là khoảng gần 1 mét so với sân trường. Thời điểm đầu, nhà trường hư hỏng rất nhiều đồ đạc, sau này toàn bộ đồ tủ và kệ đều gắn thêm bánh xe để giảm thiểu hư hỏng.

“Mặc dù điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh rất thông cảm, thầy cô giáo cũng rất đồng lòng. Đó là động lực cho nhà trường. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là mong sao sớm hoàn thiện dãy phòng học mới, hệ thống thoát nước được cải thiện để các em có thể an tâm học tập, thầy cô an tâm giảng dạy”, cô Hoa tâm sự.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2026-2026, trường tiểu học Hiệp Bình có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp học hoàn toàn học 1 buổi, không thể thực hiện đúng theo Chương trình GDPT 2018 dạy 2 buổi/ngày.

Chùm ảnh ghi nhận vào sáng 23/9 tại Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM)

Nước ngập khiến nhiều phụ huynh không an tâm để con tự đi vào lớp

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7 giờ 30 phút, anh Thành Nhân bồng con đến lớp. "Nước còn ngập sâu quá nên tôi đưa con về nhà cho an toàn. Khi nào cô giáo thông báo nước rút thì tôi chở con vào lại", anh Nhân nói.

Sau cơn mưa tối 23/9, các phòng học ở tầng trệt đều ngập nước

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