Những trường đại học nào được đào tạo tiến sĩ khối ngành Sức khỏe?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh sách các ngành và cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước theo Đề án 89, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Văn bản này chính thức thay thế các quyết định phê duyệt danh sách cơ sở đào tạo ban hành năm 2021.

Trong danh mục được phê duyệt, khối ngành Y - Dược bao gồm các lĩnh vực y học lâm sàng, cận lâm sàng, dược học và y tế công cộng.

Đối với ngành Y khoa (mã số 720101), các đơn vị đủ điều kiện tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Ở lĩnh vực chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, hai cơ sở là Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng đảm nhận đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Gây mê hồi sức (mã số 720102), Hồi sức cấp cứu (mã số 720103), Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (mã số 720109), Y học cổ truyền (mã số 720115), Tai - Mũi - Họng (mã số 720155), Nhãn khoa (mã số 720157) và Răng - Hàm - Mặt (mã số 720501).

Các ngành Ngoại khoa (mã số 720104), Sản phụ khoa (mã số 720105) và Nội khoa (mã số 720107) được giao cho 4 cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong khi đó, ngành Nhi khoa (mã số 720106) do Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận. Ngành Điện quang và Y học hạt nhân (mã số 720111) do Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế đào tạo. Riêng ngành Ung thư (mã số 720108) do Trường Đại học Y Hà Nội đảm nhận.

Đối với khối ngành Dược và Cận lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được giao đào tạo các ngành Dược học (mã số 720201), Công nghệ dược phẩm (mã số 720202), Hóa dược (mã số 720203) và Kỹ thuật xét nghiệm y học (mã số 720601). Ngành Dinh dưỡng (mã số 720401) hiện do Trường Đại học Y Hà Nội đảm nhận đào tạo.

Đối với khối ngành Y tế công cộng, ngành Y tế công cộng (mã số 720701) được giao cho 5 cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế.