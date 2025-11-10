Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Các bậc cha mẹ ngày nay vẫn còn rất lo lắng, cả ngày bận rộn tìm kiếm tài liệu học tập ở khắp các nhóm.

Thực tế, ngoài điểm số, cha mẹ nên bồi dưỡng cho con 3 năng lực cốt lõi sau.

Ba năng lực này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của con.

3 năng lực cốt lõi của người thành công

1. Khả năng chống chịu thất bại – Chịu đựng được việc lớn mới thành công

Câu chuyện về nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ Thomas Edison: Ông là tác giả của nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới thế giới hiện đại như bóng đèn dây tóc, máy quay đĩa, máy điện báo.

Trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của Edison, phát minh vĩ đại và nổi tiếng nhất của ông chính là bóng đèn dây tóc, mang lại ánh sáng cho nhân loại.

Để biến điện năng thành ánh sáng, Edison đã làm hàng nghìn thí nghiệm để tìm ra vật liệu thích hợp làm dây tóc bóng đèn. Khi liên tục gặp thất bại, bị công kích là "người hoang tưởng", "quân lừa bịp", Edison vẫn không hề nản chí. Ông vẫn trung thành với khát vọng của bản thân.

Thomas Edison đã thất bại hơn 10.000 lần để phát minh ra bóng đèn, nhưng ông không bao giờ gọi đó là thất bại, xem đó như những cơ hội để học hỏi.

Từ cậu bé sớm phải rời ghế nhà trường vì bị nghi ngờ đần độn đến trở thành nhà phát minh vĩ đại, nhà sáng chế hàng đầu của nhân loại, Edison đã chứng minh rằng "thiên tài không tự sản sinh ra".

Trẻ có khả năng chống chịu thất bại mạnh mẽ sẽ thành công hơn trong tương lai. Ảnh minh họa

Chúng ta có thể thấy những đứa trẻ có khả năng chống chịu thất bại mạnh mẽ sẽ thành công hơn trong tương lai. Các em sẽ trở nên can đảm hơn khi đối mặt với nhiều khó khăn, thay vì dừng lại khi gặp phải một vấn đề nhỏ và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Làm thế nào để bồi dưỡng khả năng chống chịu thất bại cho con?

Cho phép con thất bại, thậm chí khuyến khích con thất bại một cách "an toàn". Khi con gặp thất bại, đừng ngay lập tức lao vào giải quyết hộ con, mà hãy đồng cảm với cảm xúc của con ("Mẹ biết điều đó thật buồn"), sau đó hướng dẫn con tập trung vào giải pháp ("Chúng ta cùng xem, có thể bắt đầu cải thiện từ đâu?").

2. Khả năng yêu thích tư duy – "Tại sao" quan trọng hơn "Cái gì"

Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin, việc tiếp thu kiến thức trở nên cực kỳ dễ dàng.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn việc ghi nhớ kiến thức là khả năng khám phá và sáng tạo kiến thức, đó chính là tư duy chủ động.

Bạn còn nhớ câu chuyện nổi tiếng về một đứa trẻ vì tò mò muốn biết tại sao trong đồng hồ báo thức lại có người hát, nên đã tháo tung chiếc đồng hồ đắt tiền của bố?.

Nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ làm gì? Hầu hết sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí mắng mỏ con một trận phải không?

Nhưng người cha của đứa trẻ đó, sau cơn sốc, đã chọn cùng con nghiên cứu những linh kiện nằm rải rác, và giải thích cho con về nguyên lý của bánh răng và dây cót.

Đứa trẻ đó, chính là nhà phát minh nổi tiếng thế giới sau này - Thomas Edison.

Trẻ luôn tìm hiểu thế giới trẻ em có điểm IQ cao hơn thường thể hiện kỹ năng ngôn ngữ sớm, tò mò và kiên trì trong việc tìm kiếm câu trả lời. Ảnh minh họa

Đối mặt với một bài toán làm sai, đứa trẻ tư duy bị động chỉ chờ đợi giáo viên chữa đáp án; còn đứa trẻ tư duy chủ động sẽ nghiên cứu: Mình sai ở bước nào? Có cách giải nào khác không? Bài toán này đang kiểm tra kiến thức gì?

Làm thế nào để con yêu thích tư duy?

Khi con đặt câu hỏi, bạn hãy hỏi ngược lại: "Con nghĩ tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhau tìm câu trả lời nhé". Bên cạnh đó, bạn nên thường xuyên đưa con đến các bảo tàng khoa học, hòa mình vào thiên nhiên để kích thích sự tò mò bẩm sinh của con.

3. Trí tuệ cảm xúc cao – Biết ăn nói và hiểu được "lòng người"

Trí tuệ cảm xúc (EQ) quyết định chất lượng các mối quan hệ xã hội và mức độ hạnh phúc của con trong tương lai.

Thế nào là EQ cao?

Là biết nói lời phù hợp trong hoàn cảnh thích hợp; Là có thể nhận ra sự khó xử của người khác và khéo léo hóa giải; Là có thể kiểm soát được cơn giận của mình, xử lý vấn đề một cách bình tĩnh.

Một em bé có học lực trung bình nhưng lại được cả lớp bình chọn là "học sinh được yêu thích nhất".

Có lần, hai người bạn thân trong lớp giận nhau vì chuyện nhỏ, không ai chịu nói chuyện với ai. cô bé không vội vàng khuyên giải, mà trước tiên lắng nghe "lời than thở" của từng người, hiểu được nỗi ấm ức của họ.

Ảnh minh họa

Sau đó, cô bé tổ chức một buổi học làm đồ thủ công nhóm, cố ý giao nhiệm vụ cần sự hợp tác cho hai bạn đó. Trong quá trình hợp tác, mâu thuẫn trước đó tự nhiên được hóa giải.

Giáo viên sau này cảm thán: "Đứa bé này, bẩm sinh đã biết cách hóa giải mâu thuẫn".

Những đứa trẻ như vậy, khi bước vào xã hội, chắc chắn sẽ là "chất bôi trơn" trong nhóm, là nhân vật được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến. Họ có khả năng gắn kết lòng người, đây chính là cốt lõi của năng lực lãnh đạo trong tương lai.

EQ cao thực sự có thể "quy ra tiền" trong tương lai. EQ cao sẽ giúp bạn biến nhiều khó khăn thành bệ đỡ. EQ thấp sẽ khiến bạn nhìn bệ đỡ thành khó khăn.

Trí tuệ cảm xúc cao – giúp trẻ biết ăn nói và hiểu được "lòng người". Ảnh minh họa

Làm thế nào để bồi dưỡng EQ cao cho con?

Thường xuyên chơi các trò đóng vai: Dạy con đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ ("Nếu con là người bạn bị trêu chọc đó, con sẽ cảm thấy thế nào?").

Đọc nhiều sách về EQ: Xem cách những đứa trẻ có EQ cao giải quyết vấn đề. Khi khả năng giải quyết vấn đề của con càng mạnh, EQ của con sẽ càng cao.

Gieo vào lòng con 3 hạt giống năng lực này, quan trọng hơn nhiều so với việc con đạt 10 điểm tuyệt đối.