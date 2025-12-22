Cha mẹ đồng hành đúng 4 thời điểm, con sẽ có bản lĩnh và tự tin vượt trội

Trong một khu chung cư, có một cậu bé đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Khi bị bạn giật đồ chơi, cậu chỉ biết lùi lại và nắm chặt vạt áo. Trong lớp học, dù biết đáp án khi cô giáo hỏi bài, cậu cũng không dám giơ tay. Qua tìm hiểu, người ta mới biết rằng mỗi khi con gặp khó khăn, mẹ cậu thường buột miệng nói: “Sao con vô dụng thế?” hay “Chuyện nhỏ mà cũng khóc”. Những lời nói này có thể đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và sự tự tin của cậu bé.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em nhận định rằng, sự nhút nhát của nhiều đứa trẻ không phải bẩm sinh, mà thường bắt nguồn từ việc thiếu “điểm tựa” từ cha mẹ ở những thời khắc quan trọng. “Đứng sau lưng con” không phải lao lên giải quyết thay, mà là ở 4 tình huống then chốt dưới đây:

1. Khi con bị hiểu lầm

Nhiều phụ huynh thường có phản ứng vội vàng khi nghe thông tin từ giáo viên hoặc người khác, dẫn đến việc trách mắng con cái ngay trước mặt mọi người. Hành động này có thể khiến trẻ cảm thấy rằng "kể sự thật cũng chỉ nhận lại sự mắng mỏ", từ đó dẫn đến việc trẻ chọn cách im lặng và cảm thấy tự ti.

Để tránh điều này, cha mẹ nên bình tĩnh hỏi con: "Chuyện gì đã xảy ra?" và lắng nghe câu chuyện của trẻ một cách đầy đủ trước khi phân tích đúng sai. Sự tin tưởng và lắng nghe này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng mà còn phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong tương lai.

2. Khi con bị bắt nạt

Khi trẻ gặp phải tình huống bị bắt nạt ở trường, phụ huynh thường có ba kiểu phản ứng phổ biến:

- Mắng trẻ bắt nạt (dạy con ỷ lại).

- Khuyến khích con "đánh lại" (dạy con sử dụng bạo lực).

- Bảo con "kệ nó, tránh xa ra" (dạy con sống trong sợ hãi).

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng cách tiếp cận hiệu quả hơn là ôm con để trấn an, sau đó cùng con đến gặp bạn bắt nạt. Hướng dẫn trẻ cách nói rõ ràng, như "Không được giật đồ của tớ, không được đẩy tớ", sẽ giúp trẻ vừa bảo vệ quyền lợi của mình, vừa học được cách giải quyết vấn đề bằng lời nói.

3. Khi con thất bại

Trong quá trình phát triển, trẻ em thường gặp phải những thất bại như ngã khi học đi xe đạp, vẽ tranh không đẹp hay làm bài sai. Đây là những khoảnh khắc mà trẻ cần sự động viên từ cha mẹ. Nếu phụ huynh chỉ trích bằng câu nói như “Mới tí việc mà đã bỏ cuộc à?”, trẻ sẽ dễ dàng hình thành nỗi sợ thất bại trong suốt cuộc đời.

Ngược lại, một câu động viên như “Không sao đâu, ngã thì đứng dậy, bố mẹ ở đây cùng con” sẽ giúp trẻ nhận thức rằng thất bại chỉ là tạm thời, và tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng là vô điều kiện.

4. Khi con khác biệt

Trẻ em thường thể hiện cá tính và sự sáng tạo qua những hành động như vẽ nhà màu tím, thích mặc áo ngược hoặc có những ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên, nếu cha mẹ liên tục nhắc nhở rằng "Bạn bè làm thế này, con phải làm như vậy", trẻ sẽ dần mất đi chính kiến và trở nên e ngại khi khác biệt với số đông. Một câu nói đơn giản như "Ý tưởng của con thật tuyệt, mẹ rất thích" có thể giúp trẻ tự tin giữ vững bản sắc cá nhân suốt đời.

Các nhà tâm lý học khẳng định rằng, sự tự tin ở trẻ không phải đến từ việc không bao giờ gặp khó khăn, mà là từ cảm giác an toàn khi biết rằng cha mẹ luôn ủng hộ mình. Chỉ cần cha mẹ chú ý đến 4 thời điểm quan trọng trên, họ đã trang bị cho con cái một "bộ giáp vô hình" mạnh mẽ. Điều này giúp trẻ dám lên tiếng khi bị hiểu lầm, bảo vệ bản thân khi bị xâm phạm, thử sức với những điều mới mẻ dù có thể thất bại, và tự tin thể hiện sự khác biệt khi xung quanh đều giống nhau.