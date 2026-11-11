Cúm mùa tăng mạnh, ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh

Số ca mắc cúm mùa tăng mạnh trở lại

Theo số liệu giám sát dịch bệnh, từ đầu năm đến ngày 29/10/2026, Hà Tĩnh ghi nhận 6.194 ca mắc cúm mùa. Đáng chú ý, số ca mắc trong tháng 10 tăng mạnh sau 3 tháng liên tiếp duy trì ở mức thấp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, số ca mắc cúm mùa tại Hà Tĩnh dao động từ 611 đến 937 trường hợp mỗi tháng. Từ tháng 7, tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, với 172 ca mắc; tháng 8 ghi nhận 197 ca và tháng 9 chỉ còn 139 ca.

Bác sĩ khám, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân cúm tại các cơ sở y tế. Ảnh: Thu Hòa.

Tuy nhiên, trong tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 902 ca mắc, tăng 763 ca so với tháng trước, tương đương hơn 6,4 lần.

Diễn biến này xảy ra trong thời điểm Hà Tĩnh bước vào giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, mưa ẩm xen kẽ những đợt không khí lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát sinh và lây lan.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, môi trường sinh hoạt tập trung đông người, không gian kín, thông khí kém cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm, nhất là tại trường học, cơ quan và các khu vực công cộng.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ biến chứng

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc với bề mặt, đồ vật có chứa virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Người mắc cúm thường có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục, song bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng, gây biến chứng viêm phổi và làm trầm trọng thêm các bệnh lý sẵn có.

Những đối tượng có nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và người suy giảm miễn dịch.

Trước tình hình số ca mắc tăng trở lại, ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng ban đầu, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Thành Sen hướng dẫn người nhà bệnh nhân cúm sử dụng thuốc phù hợp. Ảnh: Thu Hòa.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, người dân cần tăng cường các biện pháp phòng cúm mùa, nhất là trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường. Việc giữ vệ sinh cá nhân, bảo đảm môi trường sống thông thoáng, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng bệnh và thường xuyên theo dõi sức khỏe là những biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Trường hợp triệu chứng kéo dài, có dấu hiệu nặng lên hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Để phòng cúm mùa, ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp: đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

Cùng với đó, mỗi người cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc để nâng cao sức đề kháng; giữ nhà ở, nơi làm việc và lớp học thông thoáng. Người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Đặc biệt, người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần và người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, bệnh phổi, suy thận, xơ gan, đái tháo đường cần được quan tâm bảo vệ. Khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc cúm, các đối tượng này nên sớm liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám.

Tiêm vaccine cúm mùa theo khuyến cáo của ngành Y tế cũng là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng, nhất là ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa, theo dõi diễn biến dịch bệnh và đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trước xu hướng gia tăng của bệnh cúm trong thời điểm giao mùa, sự chủ động của mỗi người dân trong phòng bệnh, nhận biết triệu chứng và đi khám kịp thời sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.