Nam sinh lớp 8 chặn đường, hành hung bạn học cùng lớp

Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Êm - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã báo cáo vụ việc một nam sinh lớp 8C của Trường THCS phân hiệu Tân Thành (trực thuộc Trường THCS Tân Thành) hành hung bạn học đến Phòng Văn hoá-Xã hội phường Tân Thành.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều video ghi lại cảnh một nam sinh của trường đã chặn đầu xe một nam sinh khác rồi lao vào đấm đá.

Sau khi hành hung bạn học cùng lớp, nam sinh đã bỏ học nhiều ngày qua. Ảnh: Cắt từ video

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều thanh thiếu niên khác. Nhưng đáng nói là không em nào can ngăn…

Video này đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và nhiều bình luận bày tỏ bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Êm cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 5/11. Cụ thể, vào sáng 5/11, sau khi nắm bắt thông tin một nam sinh lớp 8C có thể sẽ hành hung bạn cùng lớp từ các học sinh khác, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và phụ trách Đội của trường mời nam sinh này cùng phụ huynh đến trường để làm việc, giáo dục.

“Tuy nhiên, sau khi tan học vào buổi chiều cùng ngày, nam sinh này vẫn đã chặn đường bạn học cùng lớp để hành hung” - ông Êm nói và cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều thanh thiếu niên xung quanh la ó, quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện tại nam sinh đánh đập bạn đã bỏ học nhiều ngày qua. Còn nam sinh bị bạn hành hung (cùng học lớp 8C, Trường THCS phân hiệu Tân Thành) đang được điều trị tại bệnh viện.

“Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của nam sinh hành hung bạn đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân; đồng thời chờ học sinh bị đánh ra viện sẽ tiến hành xử lý vụ việc” - ông Êm cho biết thêm.