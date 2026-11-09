Bộ GD&ĐT cấm gây sức ép để nâng điểm cho học sinh

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành triển khai Chỉ thị số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.

Mục đích là nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT đồng thời xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm, thời hạn hoàn thành.

Chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa, thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

Để triển khai, Bộ GD&ĐT yêu cầu các tỉnh, thành phố, Sở GD&ĐT chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo.

Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ gian lận thi rúng động trong mùa thi năm 2026

Bổ sung nhận diện phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết, trách nhiệm giải trình.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các cơ sở giáo dục không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm.

Các địa phương phải có hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại khâu có nguy cơ cao, trước hết với kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Xây dựng lộ trình thi trên máy tính; hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi; xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, đối sánh kết quả để cảnh báo bất thường.

Cơ sở giáo dục và đào tạo phải được hướng dẫn hoàn thiện quy định liêm chính học thuật; phòng ngừa, xử lý đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học, sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định trong học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn, luận án.

Đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, bảo vệ luận văn, luận án.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ thi và việc thực hiện quy chế tại địa phương, cơ sở. Vận hành cơ chế tiếp nhận phản ánh, tố giác và phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng ngừa, phát hiện gian lận; xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tháng 10/2026, Thủ tướng có Chỉ thị tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều nội dung giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện có thời hạn trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Theo Chỉ thị, những năm qua, công tác thi, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục ở một số nơi, việc dạy học, kiểm tra, đánh giá và công tác tổ chức thi chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học.

Hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi, thậm chí vi phạm nghiêm trọng trong công tác thi, vi phạm sự liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học vẫn còn xảy ra.

Những hạn chế, sai phạm này làm sai lệch kết quả đánh giá, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, công bằng trong giáo dục, uy tín của ngành và niềm tin của xã hội.