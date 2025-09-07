Hàng vạn du học sinh Anh bị cảnh báo

Trong thông báo phát đi tuần trước, cơ quan này cho biết các đơn xin ở lại, tị nạn không có cơ sở sẽ bị từ chối ngay lập tức.

"Nếu bạn không có quyền cư trú hợp pháp tại Anh, bạn phải rời đi. Nếu bạn không rời đi, chúng tôi sẽ trục xuất bạn", trích tin nhắn.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper, thời gian qua, một số sinh viên quốc tế đã nộp đơn xin tị nạn "ngay cả khi tình hình ở quốc gia của họ không thay đổi".

"Chúng ta cần phải ngăn chặn loại lạm dụng đó và đó là lý do tại sao chúng tôi gửi những thông điệp này – để mọi người hiểu rõ rằng hệ thống tị nạn không dành cho những người chỉ muốn gia hạn thị thực", bà nói trên BBC Breakfast.

Bộ Nội vụ Anh cho biết đã tiếp nhận hơn 41.100 đơn xin ở lại vào năm ngoái, trong đó khoảng 16.000 sinh viên, gấp gần 6 lần so với năm 2020.

Dù vậy, bà Jo Grady, Tổng thư ký hiệp hội các đại học và cao đẳng (UCU), cho rằng chiến dịch này là một "cuộc tấn công vào sinh viên quốc tế".

"Họ đáng nhẽ nên gửi thông điệp về một nước Anh thân thiện và mạnh về kinh tế, trong đó sinh viên quốc tế và nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới là một phần không thể thiếu", bà nói.

Khuôn viên Đại học Manchester, Anh. Ảnh: The University of Manchester Fanpate

Anh đã siết các quy định với sinh viên quốc tế để kiềm chế nhập cư từ gần hai năm nay. Nước này sẽ đánh thuế 6% với học phí của du học sinh, để tái đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học, hỗ trợ và khuyến khích sinh viên bản địa. Khoản tiền thuế ước tính 600 triệu bảng Anh, theo Universities UK, tổ chức đại diện cho hơn 140 đại học ở quốc gia này.

Người phụ thuộc của du học sinh, thường là vợ/chồng, phải có trình độ tiếng Anh bậc A1 để nhập cảnh, A2 để gia hạn visa và B2 nếu muốn định cư. Đây là điểm mới so với trước. Thời gian để sinh viên ở lại tìm việc sau tốt nghiệp giảm từ 2 năm xuống còn 18 tháng.

Trong khi đó, các đại học phải có tỷ lệ sinh viên nhập học tối thiểu 95%, tỷ lệ hoàn thành khóa học là 90%, mới được tuyển du học sinh.

Hiện, học phí với sinh viên quốc tế ngoài EU khoảng 20.000 - 41.000 bảng Anh (0,7 - 1,47 tỷ đồng) mỗi năm. Với ngành Y, con số lên tới gần 68.000 bảng.

Dù vậy, hơn 110.800 thị thực du học Anh được phê duyệt trong nửa đầu năm, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sinh viên Ấn Độ được cấp nhiều thị thực nhất - hơn 35.000. Tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 9.600 thị thực. Con số với người Việt là chừng 400, gấp 1,5 lần so với năm ngoái.

Năm học trước, hơn 730.000 du học sinh đến Anh, mang lại 10 tỷ bảng cho nền kinh tế nước này. Lợi thế của các đại học Anh là thời gian lấy bằng cử nhân, thạc sĩ đều ít hơn một năm so với ở các quốc gia khác. Nhóm ngành được yêu thích nhất ở đây là Kinh doanh và Quản lý, thu hút hơn 1/3 tổng số sinh viên quốc tế.